Согласно данным, обобщенным Kredītinformācijas birojs (KIB), в конце первого квартала 2026 года в Латвии у 702 тысяч физических лиц были активные кредитные обязательства, при этом у 152 тысяч, или 22 % заемщиков, имелся как минимум один кредит с просрочкой более 90 дней.

Данные KIB показывают, что остаток активных кредитных обязательств физических лиц в марте 2026 года достиг 9,9 миллиарда евро. Из этой суммы остаток кредитных обязательств с просрочкой свыше 90 дней составил 986 миллионов евро.

«Платеж может просрочить любой человек — это может быть забывчивость, техническая ошибка или временные трудности с денежным потоком. Однако если просрочка превышает 90 дней, это уже достаточно длительный срок, чтобы говорить о более серьезных финансовых проблемах. Поэтому данный порог широко используется при оценке кредитного риска», — поясняет исполнительный директор KIB Интарс Микелсонс.

KIB собирает информацию не только из финансового сектора, но и от компаний нефинансового сектора — поставщиков коммунальных услуг, медицинских учреждений, компаний по внесудебному взысканию долгов, а также о других задолженностях. Эти данные позволяют увидеть более полную картину финансовых обязательств жителей.

Объем задолженности физических лиц перед предприятиями нефинансового сектора в марте 2026 года составил 764 миллиона евро, тогда как у лиц, имеющих просрочки по кредитным обязательствам свыше 90 дней, задолженность перед предприятиями нефинансового сектора достигла 375 миллионов евро.

«Финансовые трудности редко начинаются и заканчиваются только одним просроченным платежом по кредиту. Часто у человека одновременно накапливаются и другие долги — за коммунальные услуги, медицинское обслуживание или повседневные услуги», — отмечает KIB.

Собранная информация показывает, что из всех физических лиц-заемщиков у 62 % были обязательства перед одним кредитором, у 23 % — перед двумя кредиторами, а у 13 % — перед тремя кредиторами. Если учитывать также кредиторов из нефинансового сектора, видно, что у части должников общее число кредиторов существенно увеличивается.