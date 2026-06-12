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Врачи слишком дороги: жители Латвии занялись самолечением 0 467

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина принимает лекарстсав

ChatGPT

Государственное Агентство лекарств (ГАЛ) недовольно чрезмерным употреблением в Латвии безрецептурных лекарственных препаратов.

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Наиболее востребованными безрецептурными препаратами по числу проданных упаковок в 2025 году были обезболивающие / противовоспалительные лекарства на основе ибупрофена.

Вторыми по популярности стали препараты на основе ксилометазолина (местное сосудосуживающее средство, которое быстро снимает отёк и устраняет заложенность носа; оно входит в состав многих капель и спреев от насморка).

Третье место принадлежит омепразолу – препарату, который используется для устранения лечения изжоги и других проблем ЖКТ, в том числе, кстати, для защиты желудка при приеме сильных обезболивающих лекарств.

Сам себе доктор

Если говорить о цифрах, то картина выглядит так: в 2021 году – то есть, в период, когда население мало-мальски оправлялось после COVID-19, – жители страны приобрели 18,05 миллиона упаковок безрецептурных лекарств. В 2024 году этот показатель достиг 18,5 миллиона, а в 2025 году - более 18,6 миллиона. То есть за четыре года взлет — аж на полмиллиона упаковок!

Опрос населения, проведённый Агентством лекарств в 2025 году, подтвердил очевидное: самолечение среди жителей Латвии по-прежнему широко распространено. В частности, 82% опрошенных признали, что в течение последнего года принимали безрецептурные лекарства, а 47% – выбирают препараты самостоятельно, вообще не консультируясь с врачом или с фармацевтом.

А цены на лечение снижать не пробовали?

Но давайте взглянем на проблему в целом – то есть, не просто как на факт, что жители злоупотребляют безрецептурными лекарствами, а ЧТО именно этому способствует? Здесь одно лишь просвещение не поможет. Потому что за этим стоят гораздо более весомые факторы, справиться с которыми наша медицинская отрасль не может десятилетиями.

Один из главных – плохая доступность медицинских услуг: многие жители (особенно в регионах) в случае необходимости не могут быстро попасть даже к семейному врачу, не говоря уже об узкопрофильных специалистах, на очереди к которым можно стоять месяцами.

Далее: консультации, обследования, процедуры — все это сопряжено с расходами, и немалыми. Конечно, если пациент может себе позволить платные услуги, то шансы на своевременную квалифицированную помощь у него повышаются. Но будем реалистами: среднестатистический житель Латвии не отличается зажиточностью.

Для людей со средними, а тем более с низкими доходами поход в аптеку часто оказывается дешевле и быстрее, чем полноценное лечение у врача. Осложнения из-за неправильного лечения, поздняя диагностика опасных заболеваний, побочные эффекты от лекарств — вот далеко не полный список бед от самолечения, часто вынужденного.

Уговоры от боли не помогут

Безусловно, большую роль играет и укоренившаяся культура «домашнего лечения», когда человек пытается справиться с проблемами со здоровьем – как минимум на первых порах – самостоятельно, без участия врача. В лучшем случае идет в аптеку и консультируется с фармацевтом, в худшем – руководствуется личным опытом и/или рекомендациями родственников и знакомых, которым «вот это лекарство отлично помогло».

Не секрет, что у многих людей домашние аптечки забиты многочисленными препаратами, которые пускаются в ход, мягко говоря, не всегда уместно. Госагентство пытается отговорить население от неправильного употребления лекарств, но пока не будут решены такие проблемы, как плохая доступность и дороговизна медуслуг, одним лишь просвещением вопрос не решить.

Особенно когда донимают боли, когда серьезно страдает качество повседневной жизни, и когда единственный способ хотя бы на время избавиться от мучения – прибегнуть к той самой безрецептурной таблетке…

Так делать нельзя

Самые распространенные ошибки в применении безрецептурных лекарств:

  • Превышение дозировки. Пример (частая ошибка при простуде): человек принимает один препарат «от гриппа», второй – чтобы снизить температуру, и третий – от кашля, не замечая, что во всех этих средствах одно и то же действующее вещество, передозировка которого может привести к тяжелым поражениям внутренних органов.

  • Игнорирование информации, связанной с противопоказаниями и взаимодействием различных лекарственных препаратов; особенно опасно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями и принимает лекарства в связи с этими болезнями.

  • Несоблюдение курса (лекарство принимается либо в течение слишком долгого времени, либо человек перестает его принимать, как только стало немного легче).

  • Прием наряду с употреблением алкоголя.

  • Использование препарата «по совету знакомых»: то, что помогло одному человеку, другому может быть противопоказано.

  • Несоблюдение относительно приема еды, поскольку одни лекарства обязательно нужно принимать строго после еды; другие – натощак, третьи – запивать большим количеством воды и т. д.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #лекарства
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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