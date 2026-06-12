После переговоров с "высшим руководством Ирана" наметилась возможность мирного урегулирования военного конфликта, написал Трамп. В связи с этим он отменил запланированные на 11 июня бомбардировки Исламской Республики.

Президент США Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану - по его словам, причиной стал прогресс в переговорах. "Исходя из того, что обсуждения с Исламской Республикой Иран были доведены до высшего руководства Ирана и одобрены, я отменил запланированные на сегодняшний вечер удары", - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social вечером в четверг, 11 июня.

Помимо США, окончательные пункты сделки согласованы "всеми вовлеченными сторонами" - Израилем, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Турцией, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Иорданией, Египтом и другими странами, заверил Трамп. "Морская блокада останется в полной силе до завершения данной сделки - время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", - добавил он.

Трамп анонсировал подписание соглашения в Европе, на которое сам не поедет

Как отмечает агентство AFP, позже тем же вечером при общении с журналистами американский президент сообщил, что "великолепное соглашение" с Тегераном "может быть подписано" уже в эти выходные, "предположительно в Европе". Однако на этом подписании президент США лично присутствовать не сможет по причине своего 80-летнего юбилея 14 июня, но вице-президент Джей Ди Вэнс "будет там", сказал Трамп. По его словам, соглашение будет означать, что Иран "никогда не будет иметь ядерного оружия", а Ормузский пролив будет вновь открыт.

Всего несколькими часами ранее глава Белого дома заявил в интервью на телеканале Fox News о намерении захватить ключевой нефтяной хаб Ирана - остров Харк. "Я бы предпочел именно это. Не уверен, ​что у США хватит решимости", - произнес он. Кроме того, в ходе того же диалога он анонсировал "новые удары, масштабнее, мощнее, сильнее", но при этом отмечал, что не хотел бы атаковать мосты и электростанции.

МИД Ирана: Тегеран еще не принял решение по соглашению с США

Тегеран еще не принял финального решения по поводу соглашения с Вашингтоном, следует из заявлений иранских властей. "На данный момент Иран не пришел к окончательному решению по поводу соглашения", - заявил иранским СМИ в ночь на пятницу, 12 июня, пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Эсмаил Багаи.

За несколько часов до этого спикер иранского парламента и участник переговорной группы Мохаммад Багер Галибаф предупредил Соединенные Штаты, что "импульсивные" решения в войне с Тегераном приведут к "бесконечному болоту". В противном случае "вы познакомитесь с другим Ираном", написал он в соцсети X.

10 июня США вновь ударили по Ирану, а Тегеран вновь закрыл Ормуз

ВС США вечером 10 июня возобновили удары по целям в Иране. "Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана", - отмечается в сообщении Центрального командования CENTCOM в X. Незадолго до этого новые атаки по Ирану анонсировал Дональд Трамп. После его заявлений министр обороны США Пит Хегсет также пригрозил Тегерану новыми ударами, отметив, что целью объявленных атак является не возобновление войны, а создание условий для заключения соглашения.

Иранское информагентство IRNA сообщило о взрывах в районе городов Минаб и Сирик. По данным Reuters, взрывы также были слышны вблизи аэропорта и военной базы в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, а также в портовом городе Горган.

В ответ на новые удары Иран, по сообщениям СМИ, атаковал американские военные базы в странах Персидского залива и в Иордании, в том числе с использованием баллистических ракет. Сирены и работа ПВО наблюдалась в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, Тегеран в очередной раз объявил о полном закрытии Ормуза. Согласно заявлению военного командования Ирана, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано.