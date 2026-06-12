Туры подбирают на любой вкус и возраст, чтобы экскурсантам было интересно, комфортно открывать для себя неизведанные уголки Беларуси.

Пользуется популярностью экскурсия по маршруту «Витебск – Березовка – Лида – Витебск» с посещением стеклозавода «Неман» – единственного в стране предприятия с вековыми традициями стекловарения. Во время экскурсии по музею стекла туристы смогут увидеть его полный цикл производства.

Далее обзорная экскурсия по Лиде Гродненской области познакомит с историей древнего города, его памятниками – Лидским замком, Фарным костелом, памятником Франциску Скорине, церковью Михаила-Архангела. В городе, находящемся в 112 км на северо-востоке от Гродно, сохранился средневековый замок – яркий памятник оборонительного зодчества XIV в. В 1323 году великий князь Великого княжества Литовского Гедимин начал возводить его на насыпном песчаном холме, окруженном болотистыми берегами рек Лидея, Каменка и рвом.

Затем экскурсантов ожидает посещение туристического комплекса «Вольный мельник» в деревне Дворище Лидского района. Туркомплекс находится на месте старинного фольварка, которым поочередно владели разные шляхетские фамилии: Ильиничи, Радзивиллы, Пусловские и Солтаны.

–Многочисленные строения комплекса сегодня представляют собой лишь руины и фундаменты, сохранилась только каменная водяная мельница. Уже в наше время здание мельницы выкупили, отреставрировали и превратили в один из самых известных туристических комплексов Гродненщины. Туристам предложат фирменную настойку «Злыднёўка» и сытный обед в белорусском стиле. Хозяева усадьбы проведут экскурсию по созданным в туркомплексе экспозициям, расскажут об истории Великого княжества Литовского, традициях и обычаях наших предков. В усадьбе варят свое пиво, так что гости не только смогут узнать о технологии пивоварения, но и продегустировать пенные напитки от «Лидского пива».

Много желающих поехать на обзорную экскурсию по Могилеву. Туристы смогут прогуляться по красивой старинной пешеходной улице к площади Звезд, увидеть дворцовые ансамбли XVII–XIX вв., Фарный костел Св. Казимира, Свято-Никольский женский монастырь, городскую ратушу, дворец Георгия Конисского, кафедральный собор Трех Святителей и др. В экскурсионной программе – посещение мемориального комплекса «Буйничское поле», Музея Славы Могилевщины, Полынковичской крыницы – уникального источника, известного своими целебными свойствами, и др.