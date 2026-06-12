Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Витебщина летняя: что белорусы показывают туристам 0 142

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старинные поместья востребованы путешественниками.

Ближняя заграница представляет идиллические уголки.

Туры подбирают на любой вкус и возраст, чтобы экскурсантам было интересно, комфортно открывать для себя неизведанные уголки Беларуси.

Пользуется популярностью экскурсия по маршруту «Витебск – Березовка – Лида – Витебск» с посещением стеклозавода «Неман» – единственного в стране предприятия с вековыми традициями стекловарения. Во время экскурсии по музею стекла туристы смогут увидеть его полный цикл производства.

Далее обзорная экскурсия по Лиде Гродненской области познакомит с историей древнего города, его памятниками – Лидским замком, Фарным костелом, памятником Франциску Скорине, церковью Михаила-Архангела. В городе, находящемся в 112 км на северо-востоке от Гродно, сохранился средневековый замок – яркий памятник оборонительного зодчества XIV в. В 1323 году великий князь Великого княжества Литовского Гедимин начал возводить его на насыпном песчаном холме, окруженном болотистыми берегами рек Лидея, Каменка и рвом.

Затем экскурсантов ожидает посещение туристического комплекса «Вольный мельник» в деревне Дворище Лидского района. Туркомплекс находится на месте старинного фольварка, которым поочередно владели разные шляхетские фамилии: Ильиничи, Радзивиллы, Пусловские и Солтаны.

–Многочисленные строения комплекса сегодня представляют собой лишь руины и фундаменты, сохранилась только каменная водяная мельница. Уже в наше время здание мельницы выкупили, отреставрировали и превратили в один из самых известных туристических комплексов Гродненщины. Туристам предложат фирменную настойку «Злыднёўка» и сытный обед в белорусском стиле. Хозяева усадьбы проведут экскурсию по созданным в туркомплексе экспозициям, расскажут об истории Великого княжества Литовского, традициях и обычаях наших предков. В усадьбе варят свое пиво, так что гости не только смогут узнать о технологии пивоварения, но и продегустировать пенные напитки от «Лидского пива».

Много желающих поехать на обзорную экскурсию по Могилеву. Туристы смогут прогуляться по красивой старинной пешеходной улице к площади Звезд, увидеть дворцовые ансамбли XVII–XIX вв., Фарный костел Св. Казимира, Свято-Никольский женский монастырь, городскую ратушу, дворец Георгия Конисского, кафедральный собор Трех Святителей и др. В экскурсионной программе – посещение мемориального комплекса «Буйничское поле», Музея Славы Могилевщины, Полынковичской крыницы – уникального источника, известного своими целебными свойствами, и др.

×
Читайте нас также:
#история #туризм #путешествия #культура #архитектура #традиции #Беларусь #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меган Маркл и Принц Гарри
Изображение к статье: Гуф и Баста - друзья и конкуренты. Иконка видео
Изображение к статье: Закрытая касса как бы приглашает покупателей расширить цифровые навыки. Иконка видео
Изображение к статье: Ее лица никогда не касался скальпель. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мясной павильон, продукция на прилавке
Наша Латвия
Изображение к статье: Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой
Культура &
Изображение к статье: Ryanair проверяют из-за платы за места рядом со своими детьми
В мире
Изображение к статье: Надпись «8647» в центре Вашингтона сочли намеком на устранение Трампа
В мире
Изображение к статье: беспилотник
В мире
1
Изображение к статье: Принцесса Баджракитиябха Махидол
В мире
1
Изображение к статье: Мясной павильон, продукция на прилавке
Наша Латвия
Изображение к статье: Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой
Культура &
Изображение к статье: Ryanair проверяют из-за платы за места рядом со своими детьми
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео