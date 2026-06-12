Юмор в картинах серии часто строится на доведении до абсурда.

Актриса Анна Фэрис, известная по франшизе фильмов-пародий «Очень страшное кино» (Scary Movie), поделилась в интервью изданию Dexerto, что при съемке шестой части была вырезана шутка про первую леди США Меланию Трамп. По словам актрисы, сцена строилась вокруг образа ее героини Синди Кэмпбелл как «классической сторонницы MAGA» (Make America Great Again, движение президента США Дональда Трампа).

Фэрис подчеркнула в интервью, что намеренно делала Кэмпбелл карикатурным персонажем. Актриса вернулась к роли спустя более 20 лет после выхода четвертой части серии.

«Я всегда настаивала на том, чтобы Синди была типичной сторонницей Трампа — вроде тех людей, которых можно было увидеть у Walmart во время карантина, поднимающих какую-то безумную шумиху», — сказала Фэрис.

Актриса подчеркнула, что была готова оскорбить шуткой, поскольку снималась в ленте, которая «действительно является самым оскорбительным фильмом, когда-либо снятым». Юмор в картинах серии «Очень страшное кино» часто строится на доведении до абсурда клише фильмов ужасов, а также высмеивании знаменитостей и поп-культурных явлений.

«Был момент, когда Синди совсем напилась, она, конечно, была в своем пикапе, — и она посмотрела в зеркало заднего вида и сказала: «Будь лучшей, Синди Кэмпбелл. Будь лучшей», — пересказала шутку Фэрис.

Несмотря на то что эпизод в итоге вырезали из финальной версии фильма, Фэрис заявила, что была рада самой попытке добавить эту сцену в картину.

Фраза «Будь лучшей» (Be Best) отсылает к одноименной кампании Мелании Трамп 2018 года, посвященной борьбе с кибербуллингом. Как отмечается на сайте правительства США, посвященном проблеме травли в интернете, такое психологическое давление может оказываться через SMS, текстовые сообщения и приложения, а также в социальных сетях, на форумах или в видеоиграх.

«Кибербуллинг включает в себя отправку, публикацию или распространение негативного, вредного, ложного или оскорбительного контента о другом человеке», — уточняет ресурс.

Однако кампания неоднократно становилась объектом насмешек американских СМИ и комиков из-за поведения самого Трампа, регулярно публиковавшего оскорбительные посты в соцсетях и делавшего соответствующие публичные заявление, напоминает The Daily Beast. Именно на этом противоречии, судя по словам Фэрис, и строилась шутка в «Очень страшном кино 6». Еще в первый президентский срок Трампа из-за его противоречивых высказываний объектом насмешек становилась его супруга, пишет HuffPost.

Напомним, что ранее из-за шуток в адрес супруги Трамп призвал канал ABC уволить телеведущего Джимми Киммела. Комментируя стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где должен был выступать президент, комик сказал, что Мелания «сияет, как будущая вдова». Как рассказывал RTVI.US, после этого Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission FCC) обязала Walt Disney Co. подать заявку на досрочное продление лицензии для своих телевизионных станций ABC.