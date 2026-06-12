В возрасте 85 лет скончался латышский киноактер Паул Буткевич, сыгравший за свою кинокарьеру около 150 ролей, сообщила агентству ЛЕТА председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите со ссылкой на близких актера.

Буткевич родился в 1940 году. После окончания Рижской 11-й средней школы в 1959 году учился в Рижском политехническом институте и работал на заводе "VEF" регулировщиком автоматической телефонной связи. Одновременно Буткевич активно участвовал в художественной жизни: работал в Рижском театре пантомимы Роберта Лигерса, позже в 3-й студии театра "Дайлес", где вместе с несколькими ставшими впоследствии известными сценическими артистами осваивал основы актерского мастерства. Кроме того, Буткевич учился на юридическом и историко-философском факультетах Латвийского университета, а также на отделении хорового дирижирования Латвийской государственной консерватории.

Путь в киноискусстве Буткевич начал в 1963 году с роли в телевизионном фильме "Неспетая песня". Через несколько лет он получил свою первую главную роль в фильме Ады Неретниеце "Клятва Гиппократа", где сыграл Иманта Вейде. Он снимался в кинофильмах режиссера Роланда Калныньша "Камень и осколки" и "Дышите глубже". Кинолента "Дышите глубже" включена в Культурный канон Латвии.

Он играл в таких полюбившихся зрителям фильмах и сериалах, как "Ралли", "Незаконченный ужин", "Долгая дорога в дюнах", "Мираж" и "Айя". Буткевич снимался в России, Германии, Польше, Швеции, Дании и Индии.

В 2016 году Буткевич был награжден Крестом признания четвертой степени за многолетний и значительный вклад в культуру и киноискусство Латвии.