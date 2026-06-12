Наконец-то пришло настоящее лето! Солнце хотя бы иногда радует теплом, до Лиго остаются считанные дни, а впереди — пикники, встречи с близкими, отдых на природе и долгожданные семейные праздники.

Именно сейчас самое время подготовиться к летнему сезону с выгодой. 12 и 13 июня в магазинах Maxima проходит акция 2 izdevīgas dienas («2 выгодных дня»), во время которой владельцы карты Paldies могут приобрести сотни товаров со скидками до 50%. Это отличный шанс запастись всем необходимым для отдыха, дома и праздничного стола, не переплачивая.

Всё для летнего отдыха

Любителям пикников, походов и активного отдыха стоит обязательно заглянуть в отдел товаров для спорта и туризма. Палатки, складные кресла, мячи, термосумки и множество полезных аксессуаров можно приобрести со скидками до 50%. С такими покупками летний отдых станет еще комфортнее, а вещи послужат вам не один сезон.

Настоящий подарок припасен и для поклонников гриля. Сковороды, аксессуары для приготовления на открытом огне, наборы для барбекю и другие необходимые принадлежности сейчас также доступны со скидками до 50%. Все для того, чтобы праздничный стол на природе получился по-настоящему вкусным и душевным.

Полезные покупки для дома

Акция 2 izdevīgas dienas — прекрасный повод обновить бытовую технику, которую вы давно собирались заменить. Возможно, пришло время для покупки нового пылесоса, электрического чайника или утюга?

Например, пылесос Karcher стоимостью 129,99 евро можно приобрести всего за 49,99 евро, а электрический чайник Tefal вместо 49,99 евро обойдётся лишь в 19,99 евро. Такие предложения появляются не каждый день.

Не менее привлекательны скидки на товары для уюта и декора. Свечи, ароматические композиции, коврики, вазы, цветочные горшки, домашний текстиль и тапочки можно купить за полцены. А ведь мелочей в интерьере нет. Иногда даже небольшие детали способны полностью преобразить все и создать в доме атмосферу лета.

Владельцам садов и огородов тоже есть на что обратить внимание. Лопаты, грабли, секаторы, опрыскиватели, перчатки и другие садовые принадлежности предлагаются со скидками до 50%. Самое время подготовиться к активному дачному сезону.

Кроме того, выгодные предложения распространяются и на бытовую химию, средства для уборки и товары для стирки. Например, капсулы для стирки Persil стоимостью 17,99 евро можно приобрести всего за 6,99 евро. Именно такие товары особенно удобно покупать впрок.

Запасы с выгодой

Многие продукты, участвующие в этой двухдневной акции, имеют длительный срок хранения, поэтому не пропустите шанс выгодно пополнить кухонные шкафчики и холодильник.

Обратите внимание на специальные предложения:

– специи и приправы Santa Maria — скидки до 50%;

– соусы и кетчупы — скидки до 40%;

– сыр и плавленый сыр — скидки до 30%;

– мороженое — скидки до 40%

– чипсы – скидки до 30%.

Такие покупки пригодятся и для праздничного стола на Лиго, и для повседневных семейных обедов.

Для красоты и удобства: мечта всех женщин!

Многие представительницы прекрасного пола оценят фен-выпрямитель Dyson Airstrait™Red Velvet/Gold по цене 399.99 евро (обычная цена 499.99 евро).

Для большинства женщин, которые регулярно сушат и выпрямляют волосы, Dyson Airstrait считается одним из самых щадящих способов получить желаемую укладку гладкие прямые волосы без ежедневного воздействия экстремально высоких температур.

Подарки, которые радуют детей

Если в семье есть дети или вы собираетесь в гости, обязательно загляните в отдел игрушек. На многие товары здесь действует скидка до 50%.

Среди интересных предложений:

конструкторы LEGO;

игрушечные машинки и игровые наборы;

куклы и аксессуары для сюжетных игр;

настольные и развивающие игры;

товары для малышей.

Такие подарки неизменно вызывают восторг и становятся приятным сюрпризом как на Лиго, так и на летние дни рождения.

Книги и канцтовары

Скидки до 50% распространяются также на книги и канцелярские товары. Летние каникулы — прекрасное время для чтения, новых открытий и увлекательных историй. А родители смогут заранее подготовиться к новому учебному году и приобрести всё необходимое по особенно привлекательным ценам.

И о четвероногих друзьях не забыли

Приятные новости есть и для владельцев домашних животных. Корм для питомцев можно приобрести со скидками до 30%, а аксессуары — до 50%.

Встречаем Лиго с хорошим настроением

Акция «2 выгодных дня» — это возможность подготовиться к празднику и летнему сезону с заметной экономией. Товары для пикников и отдыха, бытовая техника, продукты, игрушки, книги и все для дома — 12 и 13 июня в Maxima можно найти множество выгодных предложений для всей семьи.

Лето начинается с хорошего настроения, а еще лучше — с удачных покупок. Подробнее на 2izdevigas dienas | Maxima.lv