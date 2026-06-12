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У латвийцев деньги никак не откладываются в сбережения, только в воспоминания 1 184

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Пожилой человек и деньги

В Латвии один из самых низких уровней сбережений населения (сбережения как часть доходов, которая не расходуется) в Европе - всего 4,9%, свидетельствуют данные "Eurostat" за 2024 год.

В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве - 7,6%. Средний показатель по Европейскому союзу составляет 14,4%, а самый высокий - в Германии - 20%.

"В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивали сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился или даже вырос, например в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения", - оценивает главный экономист банка Лива Зоргенфрея.

Банк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных - объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопления третьего пенсионного уровня. В целом медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным - примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро.

Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12,1 млрд евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно: основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества.

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#банки #банк Латвии #финансы #пандемия #сбережения #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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