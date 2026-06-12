"Надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру направить замороженные 2,4 млрд фунтов от продажи клуба «Челси» российского бизнесмена Абрамовича на покупку систем ПВО для Украины. Об этом Зеленский рассказал в интервью The Guardian.
Передача Украине средств от продажи «Челси» могла бы помочь в финансировании систем ПВО для сбивания российских ракет, которые часто бьют по энергетической инфраструктуре Украины, сказал Зеленский.
«Премьер-министр (Кир Стармер, – ред.) сказал, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент», – добавил Зеленский.
По его словам, эти средства могли бы помочь Украине приобрести дополнительные средства противоракетной обороны в США. Страны E3 помогут Украине с антибаллистикой, уточнил президент.
«Надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибаллистическую систему вместе с Великобританией. Мы над этим работаем. Это необходимо нам, и это нужно Великобритании», – рассказал Зеленский.
Контекст
Зеленский ранее рассказал, что в мае встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем в Киеве и сказал ему, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате и что Украина не выведет войска с Донбасса.
2,35 млрд. фунтов, полученные от продажи «Челси», а также около 150 млн процентов, начисленных с 2022 года, остаются замороженными на счету компании Абрамовича Fordstam Ltd.
Финансовые отчеты свидетельствуют, что 1,4 млрд из этой суммы принадлежат компании Camberley International Investments Limited, зарегистрированной в Джерси и подконтрольной Абрамовичу.
Чистый доход от продажи, после учета других статей баланса, должен быть передан благотворительному фонду, говорится в документах.
В декабре 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился направить 2,5 млрд фунтов, вырученных от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь Украине.
Абрамович нанял ведущих юристов, чтобы заблокировать в суде передачу Украине 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси».
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