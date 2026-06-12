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Франция обвинила израильскую компанию во вмешательстве в выборы по всему миру 0 61

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Франция обвинила израильскую компанию во вмешательстве в выборы по всему миру
ФОТО: depositphotos

Французские власти заявили, что израильская компания BlackCore может быть причастна к кампаниям цифрового вмешательства в выборы сразу в нескольких странах. По данным агентства Viginum, деятельность компании затронула не только Францию, но также США, Великобританию, Анголу и Того.

Глава французской службы по борьбе с иностранным информационным вмешательством Viginum Марк-Антуан Бриан сообщил, что компания BlackCore подозревается в организации онлайн-кампании по дискредитации ряда кандидатов на муниципальных выборах во Франции.

По словам Бриана, объектами информационной атаки стали трое кандидатов в мэры, представлявших левую пропалестинскую партию «Непокоренная Франция» (LFI). Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Себастьян Лекорню.

Позднее Viginum опубликовала подробный отчет, в котором говорится, что деятельность BlackCore могла выходить далеко за пределы Франции.

По данным французских специалистов, компания предположительно участвовала в операциях цифрового влияния во время выборов в Шотландии, муниципальных выборов 2025 года в Нью-Йорк, а также в избирательных кампаниях в Анголе и Того.

При этом французские спецслужбы пока не установили, кто мог выступать заказчиком предполагаемых операций по информационному воздействию. Власти Франции намерены выяснить этот вопрос при содействии израильской стороны.

Премьер-министр Франции сообщил, что Париж уже обратился к Израилю с запросом о предоставлении разъяснений и правовой помощи в расследовании.

В свою очередь посольство Израиля во Франции отвергло предположения о возможной причастности государства к каким-либо попыткам влияния на французские выборы.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Израиль не намерен вмешиваться во внутренние политические процессы Франции ни на национальном, ни на муниципальном уровне.

Расследование продолжается, а французские власти намерены установить как масштабы предполагаемых операций, так и круг лиц, которые могли стоять за их организацией и финансированием.

Обвинения в адрес BlackCore стали очередным примером растущей обеспокоенности европейских государств иностранным цифровым вмешательством в избирательные процессы. Однако вопрос о том, кто являлся заказчиком предполагаемых кампаний влияния, пока остается без ответа.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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