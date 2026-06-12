Дженнифер Лопес поделилась новыми снимками в соцсетях и вновь привлекла внимание поклонников. 56-летняя певица и актриса продемонстрировала эффектный образ в мини-платье со стразами, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях новую серию фотографий, которые быстро собрали тысячи лайков и комментариев.

На снимках звезда позирует в мини-платье, расшитом стразами. Наряд с глубоким декольте и вырезами в области бедер Лопес дополнила высокими ботфортами и сетчатыми колготками. Поклонники отметили, что артистка находится в отличной форме и продолжает впечатлять своей внешностью.

В последнее время имя Дженнифер Лопес часто появляется в новостях не только благодаря творческим проектам, но и из-за обсуждения ее личной жизни. После официального развода с Бен Аффлек певице неоднократно приписывали новые романы.

В частности, СМИ связывали ее с актером Бреттом Голдстином, который снимается вместе с ней в фильме «Служебный роман». Однако сама Лопес эти слухи опровергла, заявив, что ее постоянно пытаются свести с любым мужчиной, который оказывается рядом.

Ранее артистка также признавалась, что пока не планирует новые отношения и предпочитает сосредоточиться на работе и семье.

Напомним, что за свою жизнь Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Среди ее бывших супругов — Охани Ноа, Крис Джадд, Марк Энтони и Бен Аффлек. От брака с Марком Энтони у певицы есть 18-летние близнецы Эмма и Макс.

Новая фотосессия Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что певица остается одной из самых обсуждаемых звезд мирового шоу-бизнеса. Поклонники уверены: артистка по-прежнему умеет привлекать внимание как своими проектами, так и эффектными выходами.