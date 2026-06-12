Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

56-летняя Дженнифер Лопес блеснула в мини-платье с экстремальным декольте 0 229

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: 56-летняя Дженнифер Лопес блеснула в мини-платье с экстремальным декольте
ФОТО: Instagram

Дженнифер Лопес поделилась новыми снимками в соцсетях и вновь привлекла внимание поклонников. 56-летняя певица и актриса продемонстрировала эффектный образ в мини-платье со стразами, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Дженнифер Лопес опубликовала в социальных сетях новую серию фотографий, которые быстро собрали тысячи лайков и комментариев.

На снимках звезда позирует в мини-платье, расшитом стразами. Наряд с глубоким декольте и вырезами в области бедер Лопес дополнила высокими ботфортами и сетчатыми колготками. Поклонники отметили, что артистка находится в отличной форме и продолжает впечатлять своей внешностью.

lopez4.jpg

В последнее время имя Дженнифер Лопес часто появляется в новостях не только благодаря творческим проектам, но и из-за обсуждения ее личной жизни. После официального развода с Бен Аффлек певице неоднократно приписывали новые романы.

polez_11.jpg lopez_2.jpg

В частности, СМИ связывали ее с актером Бреттом Голдстином, который снимается вместе с ней в фильме «Служебный роман». Однако сама Лопес эти слухи опровергла, заявив, что ее постоянно пытаются свести с любым мужчиной, который оказывается рядом.

Ранее артистка также признавалась, что пока не планирует новые отношения и предпочитает сосредоточиться на работе и семье.

Напомним, что за свою жизнь Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. Среди ее бывших супругов — Охани Ноа, Крис Джадд, Марк Энтони и Бен Аффлек. От брака с Марком Энтони у певицы есть 18-летние близнецы Эмма и Макс.

Новая фотосессия Дженнифер Лопес в очередной раз доказала, что певица остается одной из самых обсуждаемых звезд мирового шоу-бизнеса. Поклонники уверены: артистка по-прежнему умеет привлекать внимание как своими проектами, так и эффектными выходами.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вначале юная звездочка терялась на фоне Примадонны. Иконка видео
Изображение к статье: Счастливые родители с младенцем. Иконка видео
Изображение к статье: Меган Маркл и Принц Гарри
Изображение к статье: Гуф и Баста - друзья и конкуренты. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Футуристический дизайн привлек внимание авиаэкспертов. Иконка видео
Бизнес
1
Изображение к статье: "Новороссы" пытаются заправиться последними литрами. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Воины Суоми лучше прочих обучены действиям в зимний период. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Богатые бегут от нестабильности: рекордное число миллионеров меняют страну проживания
В мире
Изображение к статье: Эпоха минимализма разбавляется яркими акцентами. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Знак аварийной остановки
ЧП и криминал
Изображение к статье: Футуристический дизайн привлек внимание авиаэкспертов. Иконка видео
Бизнес
1
Изображение к статье: "Новороссы" пытаются заправиться последними литрами. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Воины Суоми лучше прочих обучены действиям в зимний период. Иконка видео
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео