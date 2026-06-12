Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Надпись «8647» в центре Вашингтона сочли намеком на устранение Трампа 0 45

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Надпись «8647» в центре Вашингтона сочли намеком на устранение Трампа

На территории Национальной аллеи в Вашингтоне обнаружили крупную надпись «8647», появившуюся на газоне возле Мемориала Второй мировой войны. В США это сочетание цифр многие трактуют как призыв «избавиться» от президента Дональда Трампа, что уже привлекло внимание правоохранительных органов и Белого дома.

Необычную надпись заметили на участке к востоку от мемориала. По данным CNN, цифры постепенно проявлялись на траве в течение нескольких дней. На записях с веб-камеры, установленной на вершине монумента Вашингтону, видно, как рисунок становится всё более заметным. При этом с уровня земли его было практически невозможно различить.

Когда именно появились цифры, пока неизвестно. На фотографиях Национальной аллеи, сделанных 5 июня, никаких следов надписи еще не было. В четверг часть территории была временно перекрыта экстренными службами.

Полиция парков США начала расследование инцидента. Специалисты взяли образцы травы для анализа, чтобы установить причину изменения ее цвета. Пока неизвестно, использовались ли химические вещества или другие способы нанесения изображения.

Особый резонанс вызвало значение цифр. В американском сленге число 86 может означать «избавиться», «отказаться» или «убрать». Число 47 многие связывают с Дональдом Трампом как 47-м президентом США. В результате сочетание «8647» некоторые сторонники президента и представители его окружения воспринимают как намек на устранение Трампа.

В Белом доме заявили, что любые проявления политического насилия и так называемой «культуры покушений» заслуживают осуждения. Секретная служба США и ФБР пока не дают собственных комментариев, переадресовывая вопросы полиции парков, которая ведет расследование.

Код «8647» уже не впервые оказывается в центре политического скандала. В мае 2025 года бывший директор ФБР Джеймс Коми опубликовал фотографию морских раковин, выложенных в форме этих цифр. После критики со стороны сторонников Трампа публикация была удалена, а Секретная служба провела проверку. Сам Коми тогда заявил, что не вкладывал в изображение призывов к насилию и не был знаком с подобной трактовкой цифрового сочетания.

Дискуссия вокруг подобных символов обостряется на фоне нескольких инцидентов, связанных с безопасностью Дональда Трампа за последние годы. В июле 2024 года он получил ранение во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Позднее правоохранительные органы предотвратили еще несколько потенциальных угроз в его адрес.

Пока происхождение загадочной надписи остается неизвестным, однако появление цифр «8647» в центре американской столицы уже вызвало широкий общественный резонанс. Расследование должно установить, была ли это политическая акция, акт вандализма или провокация с более серьезным подтекстом.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Истребители JAS-39 Gripen ВВС Венгрии.
Изображение к статье: США и Иран близки к соглашению: в Женеву готовят площадку для подписания
Изображение к статье: А все начиналось с семейных праздников. Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой
Культура &
Изображение к статье: Ryanair проверяют из-за платы за места рядом со своими детьми
В мире
Изображение к статье: беспилотник
В мире
1
Изображение к статье: Принцесса Баджракитиябха Махидол
В мире
1
Изображение к статье: Очередь в магазин
Наша Латвия
Изображение к статье: Небо в облаках
Наша Латвия
Изображение к статье: Скуби-Ду впервые станет настоящей собакой
Культура &
Изображение к статье: Ryanair проверяют из-за платы за места рядом со своими детьми
В мире
Изображение к статье: беспилотник
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео