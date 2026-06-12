На территории Национальной аллеи в Вашингтоне обнаружили крупную надпись «8647», появившуюся на газоне возле Мемориала Второй мировой войны. В США это сочетание цифр многие трактуют как призыв «избавиться» от президента Дональда Трампа, что уже привлекло внимание правоохранительных органов и Белого дома.

Необычную надпись заметили на участке к востоку от мемориала. По данным CNN, цифры постепенно проявлялись на траве в течение нескольких дней. На записях с веб-камеры, установленной на вершине монумента Вашингтону, видно, как рисунок становится всё более заметным. При этом с уровня земли его было практически невозможно различить.

Когда именно появились цифры, пока неизвестно. На фотографиях Национальной аллеи, сделанных 5 июня, никаких следов надписи еще не было. В четверг часть территории была временно перекрыта экстренными службами.

Полиция парков США начала расследование инцидента. Специалисты взяли образцы травы для анализа, чтобы установить причину изменения ее цвета. Пока неизвестно, использовались ли химические вещества или другие способы нанесения изображения.

Особый резонанс вызвало значение цифр. В американском сленге число 86 может означать «избавиться», «отказаться» или «убрать». Число 47 многие связывают с Дональдом Трампом как 47-м президентом США. В результате сочетание «8647» некоторые сторонники президента и представители его окружения воспринимают как намек на устранение Трампа.

В Белом доме заявили, что любые проявления политического насилия и так называемой «культуры покушений» заслуживают осуждения. Секретная служба США и ФБР пока не дают собственных комментариев, переадресовывая вопросы полиции парков, которая ведет расследование.

Код «8647» уже не впервые оказывается в центре политического скандала. В мае 2025 года бывший директор ФБР Джеймс Коми опубликовал фотографию морских раковин, выложенных в форме этих цифр. После критики со стороны сторонников Трампа публикация была удалена, а Секретная служба провела проверку. Сам Коми тогда заявил, что не вкладывал в изображение призывов к насилию и не был знаком с подобной трактовкой цифрового сочетания.

Дискуссия вокруг подобных символов обостряется на фоне нескольких инцидентов, связанных с безопасностью Дональда Трампа за последние годы. В июле 2024 года он получил ранение во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Позднее правоохранительные органы предотвратили еще несколько потенциальных угроз в его адрес.

Пока происхождение загадочной надписи остается неизвестным, однако появление цифр «8647» в центре американской столицы уже вызвало широкий общественный резонанс. Расследование должно установить, была ли это политическая акция, акт вандализма или провокация с более серьезным подтекстом.