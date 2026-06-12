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НАТО подняло истребители из-за самолёта из Израиля, который перестал выходить на связь 0 131

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители JAS-39 Gripen ВВС Венгрии.

Венгерские истребители по тревоге поднялись в воздух после того, как пассажирский самолёт, следовавший из Тель-Авива в Прагу, перестал отвечать на вызовы диспетчеров. В НАТО был объявлен наивысший уровень боевой готовности.

Объединённый центр воздушных операций НАТО в четверг объявил наивысший уровень боевой готовности после инцидента с израильским пассажирским самолётом, который перестал выходить на связь с диспетчерскими службами. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook.

Об этом пишет bb.lv со ссылкой на polsatnews.

По данным венгерских властей, пассажирский Airbus A321, выполнявший рейс из Тель-Авива в Прагу, в определённый момент не отвечал на запросы авиадиспетчеров. В связи с этим было принято решение о поднятии в воздух двух истребителей JAS-39 Gripen ВВС Венгрии.

После взлёта военные пилоты установили визуальный контакт с пассажирским лайнером, а затем смогли восстановить радиосвязь между экипажем самолёта и венгерской службой управления воздушным движением.

Согласно действующим процедурам НАТО, истребители сопровождали Airbus до границы венгерского воздушного пространства. После 20:10 самолёт покинул территорию Венгрии и продолжил полёт в сторону Австрии.

После завершения миссии оба истребителя благополучно вернулись на авиабазу в Кечкемете, расположенную в центральной части страны.

Премьер-министр Венгрии отметил, что произошедший инцидент подтвердил эффективность работы национальных военно-воздушных сил и интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО.

Хотя инцидент завершился без каких-либо последствий для пассажиров и экипажа, ситуация продемонстрировала готовность НАТО оперативно реагировать на любые нарушения связи с гражданскими воздушными судами. Подобные меры считаются стандартной практикой для обеспечения безопасности воздушного пространства стран альянса.

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#НАТО #авиация #безопасность #ВВС #Венгрия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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