Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил новым министром обороны Дэн Джарвис. Он сменил на этом посту Джон Хили и стал одним из ключевых членов правительства на фоне роста международной напряженности и увеличения оборонных расходов страны.

О кадровом решении глава британского правительства объявил 12 июня. По словам Стармера, обеспечение безопасности страны остается главным приоритетом кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что правительство продолжает курс на укрепление вооруженных сил и намерено реагировать на растущие угрозы безопасности. Он также отметил, что нынешняя программа увеличения военных расходов станет самой масштабной со времен Холодной войны.

Дэн Джарвис хорошо известен в британской политике. С 2011 года он представляет в парламенте округ Барнсли-Норт, а в период с 2018 по 2022 год занимал пост мэра Южного Йоркшира.

После победы лейбористов на парламентских выборах 2024 года Джарвис был назначен министром безопасности в Министерстве внутренних дел Великобритании. На этой должности он курировал вопросы внутренней безопасности и противодействия современным угрозам.

До прихода в политику Джарвис сделал военную карьеру. С 1997 по 2011 год он служил офицером элитного Парашютного полка британской армии. За годы службы участвовал в операциях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Военный опыт нового главы Минобороны многие эксперты считают важным преимуществом в условиях сложной международной обстановки и продолжающегося укрепления оборонного потенциала Великобритании.

Назначение Дэна Джарвиса свидетельствует о стремлении правительства Стармера опереться на руководителей с реальным боевым опытом. Теперь новому министру предстоит курировать модернизацию вооруженных сил и реализацию амбициозной программы увеличения оборонных расходов страны.