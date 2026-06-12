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Пассажирский самолет Turkish Airlines напоролся на мачту 1 441

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV

Самолет Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines задел крылом антенну мачты наземного радара в аэропорту Антальи, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн в X.

"Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки задел правым крылом антенну радара", - говорится в сообщении компании. По информации авиакомпании, пассажиры ощутили сильный удар. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Самолет получил значительные повреждения. Все 267 пассажиров были успешно эвакуированы.

Предварительно сообщается, что один из них получил легкие травмы, но госпитализация не потребовалась.

В настоящее время проводятся расследования для выяснения обстоятельств произошедшего. 

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#происшествие #авиация #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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