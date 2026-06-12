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С возрастом ЖКТ работает иначе: гастроэнтерологи дали важные советы 0 64

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Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: С возрастом ЖКТ работает иначе: гастроэнтерологи дали важные советы

С возрастом пищеварительная система начинает работать медленнее, что может вызывать изжогу, вздутие живота, боли и другие неприятные симптомы. Врачи объяснили, какие изменения происходят в организме после 50 лет и когда проблемы с ЖКТ требуют обращения к специалисту.

По мере старения организма работа пищеварительной системы постепенно замедляется, что может приводить к появлению различных неприятных симптомов. Об этом со ссылкой на гастроэнтерологов Салема Атталлу и Самита Сохи сообщает HuffPost.

По словам специалистов, возрастные изменения затрагивают мышцы и нервную систему желудочно-кишечного тракта. В результате пища продвигается по пищеварительному тракту медленнее, чем в молодости. Такое замедление может сопровождаться изжогой, повышенным газообразованием, нарушениями стула и болезненными ощущениями в области живота.

Врачи также отмечают, что на работу ЖКТ могут негативно влиять хронические заболевания и некоторые лекарственные препараты. В частности, среди возможных факторов риска они упомянули ибупрофен и другие противовоспалительные средства.

Чтобы уменьшить выраженность неприятных симптомов, специалисты рекомендуют тщательно пережёвывать пищу, поддерживать достаточный уровень потребления жидкости и чаще включать в рацион продукты растительного происхождения, сокращая количество ультрапереработанной еды.

Кроме того, положительное влияние на пищеварение оказывают регулярная физическая активность и полноценный сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки.

При этом эксперты подчёркивают: любые нарушения пищеварения не стоит автоматически списывать исключительно на возраст. Если симптомы сохраняются длительное время, усиливаются или сопровождаются другими тревожными признаками, необходимо обратиться к врачу. В некоторых случаях подобные проявления могут свидетельствовать о более серьёзных заболеваниях.

Хотя возраст действительно влияет на работу пищеварительной системы, многие неприятные симптомы можно уменьшить с помощью правильного питания, достаточной физической активности и здорового образа жизни. Однако стойкий дискомфорт, боли или нарушения пищеварения требуют консультации специалиста и не должны оставаться без внимания.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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