Интернет убеждён, что Шакиру на чемпионате мира 2026 года подменила двойница. Euronews изучил кадры, чтобы понять, так ли это.

В четверг, 11 июня, в Мехико с размахом стартовал чемпионат мира 2026 года с церемонией открытия. На сцене выступили звезды вроде J Balvin, Maná, Лилы Даунс и, разумеется, Шакиры, которая к этому моменту уже успела поучаствовать в большем числе чемпионатов мира, чем ее бывший, Жерар Пике.

Но ни фейерверки, ни музыка не стали главным предметом обсуждения в интернете.

Спустя несколько часов после выступления в соцсетях начали гулять теории о том, что человек, исполнивший официальный гимн турнира Dai Dai, на самом деле был не колумбийской певицей. Один из пользователей даже написал: «Это не Шакира. Посмотрите, как она сбивается в шаге, когда поет Dai Dai. Это двойник. Шакира всем соврала».

Доказательство? По словам сторонников этой версии, артистка выглядела иначе.

Шакира вышла на поле в ярком желтом костюме, белых шортах, на массивной платформе и в огромных темных солнцезащитных очках. Кроме того, многие пользователи отмечали, что цвет ее волос будто бы отличался от привычного.

Поскольку часть лица была скрыта за очками, а образ немного отличался от того, к которому привыкли поклонники, спекуляции стремительно разошлись по X, TikTok и другим платформам. Спустя считаные часы интернет уже спорил, видит ли он настоящую Шакиру или ее замену.

Доказательства

Пока что команда певицы никак не отреагировала на слухи. Однако есть деталь, которая однозначно указывает на то, что человек на газоне и была настоящая Шакира.

У артистки есть небольшой шрам на лбу, хорошо заметный на многочисленных фотографиях, сделанных за последние годы. Его, например, видно на снимках агентства Associated Press с мероприятия в Нью-Йорке в мае 2026 года.

И да: тот же самый след виден и на кадрах с церемонии открытия чемпионата мира.

Разумеется, нельзя исключать, что предполагаемая двойница месяцами изучала каждый жест Шакиры, разучивала ее хореографии, копировала прическу и воспроизводила даже самый крошечный шрам на лице, чтобы обмануть миллионы зрителей и десятки камер высокой четкости.

Или же, наоборот, это была просто Шакира.

Мы все же склоняемся ко второму варианту. В конце концов ее бедра не лгут.