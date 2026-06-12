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Названо преимуществ старых серийных жилых проектов перед новыми 0 237

Наша Латвия
Дата публикации: 12.06.2026
Diena.lv
Изображение к статье: Зеленый двор многоэтажки

Большинство многоквартирных жилых домов в различных микрорайонах Риги - Межциемсе, Иманте, Кенгарагсе, Пурвциемсе и других - были построены в период советской оккупации, и для этой застройки микрорайонов характерна общая тенденция: поскольку в то время не существовало вопросов о принадлежности земельной собственности, на формирование жилых комплексов не влиял финансовый аспект.

Иными словами, на этапе разработки и реализации проектов не было необходимости учитывать в расходах стоимость земельного участка. Это, в свою очередь, стало одной из причин того, что здания в большинстве случаев строились на сравнительно большом расстоянии друг от друга, при этом создавались достаточно просторные внутренние дворы, предназначенные главным образом для отдыха жителей. Там размещались детские площадки, характерные для того времени места для сушки белья, скамейки и большое количество зеленых насаждений.

Разумеется, сегодня эти когда-то зеленые и предназначенные для отдыха дворы во многих случаях утратили свой прежний облик. Кроме того, значительная часть дворов сейчас заставлена автомобилями жильцов. В последние годы были реализованы отдельные проекты по благоустройству, позволившие некоторым дворам в этих районах вернуть былую привлекательность, однако таких примеров пока не слишком много. В то же время специалисты в области градостроительства, территориального развития и строительства напоминают: сейчас, когда все более активно обсуждается необходимость масштабной реновации старых рижских многоквартирных домов как из-за их внешнего состояния, так и из-за критического порой технического состояния строительных конструкций, этот вопрос следует рассматривать шире - необходимо обновлять не только сами здания, но и прилегающие к ним дворы.

По мнению специалистов, одновременная реновация дома и окружающей зеленой зоны существенно повысит привлекательность такой недвижимости в глазах потенциальных владельцев, а также усилит конкурентоспособность "старых" проектов по сравнению с новыми жилыми комплексами, где нет столь обширных зеленых территорий. Руководитель проектов компании территориального планирования "Grupa 93", антрополог Анита Бейкуле также согласна с тем, что в рамках реновации старых проектов важно приводить в порядок в том числе внутренние дворы для создания комфортной и во всех отношениях безопасной окружающей среды.

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#реновация #благоустройство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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