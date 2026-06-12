Компания по компенсации задержек рейсов AirHelp проанализировала данные и представила новый рейтинг аэропортов по всему миру. Рижский аэропорт был оценен невысоко.

В рейтинге учитываются такие факторы, как пунктуальность рейсов, то есть прибытие в течение 15 минут после запланированного времени, а также впечатления пассажиров и инфраструктура, которые основаны почти на 14 300 уникальных оценках аэропортов от путешественников из 76 стран.

В рамках опроса пассажиров просят оценить работу персонала, время ожидания, доступность, чистоту, навигацию и информирование, а также рестораны и магазины. Каждому элементу ставится оценка по шкале от «очень плохо» до «очень хорошо».

В исследование за 2026 год вошли 279 аэропортов из 76 стран; каждому был присвоен индекс AirHelp Score, где 60% веса приходится на пунктуальность рейсов, а по 20% - на впечатления пассажиров и на инфраструктуру и комфорт.

В этом году лучшим аэропортом Европы признан аэропорт Будё в Норвегии, занявший девятое место в общем рейтинге.

Аэропорт, расположенный чуть севернее Полярного круга, имеет показатель пунктуальности 8,7, что означает, что 87% рейсов, прибывших в период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года, были вовремя. Будё также получил оценку 7,6 за впечатления пассажиров и 7,0 за инфраструктуру и комфорт.

Аэропорт Биллунн в Дании тоже с трудом пробился в десятку лучших благодаря показателю пунктуальности 8,1. По впечатлениям пассажиров он выступил лучше, получив 8,7 балла, а за инфраструктуру и комфорт ему поставили 7,7.

Следующим европейским аэропортом в рейтинге стал аэропорт Бильбао в Испании, занявший 21-е место с показателем пунктуальности 8,4, оценкой 8,0 за впечатления и 7,0 за инфраструктуру.

Сразу за ним, на 23-й строке, идет аэропорт Берген Флесланд, а аэропорт Istanbul Havalimani в Стамбуле замыкает пятерку европейских лидеров, расположившись на 29-м месте.

Плохие новости для жителей Лиссабона: аэропорт Лиссабон Умберту Делгаду занял в общем рейтинге лишь 274-е место. У этого аэропорта показатель пунктуальности всего 6,3, а в двух других категориях он набрал 7,3 и 6,8 соответственно.

Аэропорт Родос Диагорас, оказавшийся на 271-м месте, также показал слабый результат из-за низкого показателя пунктуальности 6,5.

Аэропорт Манчестер занял 269-е место, аэропорт Крит Ираклион оказался на 268-й позиции, а аэропорт Ницца Лазурный Берег - на 267-й.

Рижский аэропорт помещен на 170-е, не очень почетное место в общем зачете. Показатель пунктуальности у него оказался 7,6, за впечатления получена оценка 8,1 и 6,3 за инфраструктуру.