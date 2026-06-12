Латвия была принята в Европейское космическое агентство в 2020 году, однако финансирование для дальнейшего участия страны в нем уже не предусмотрено в многолетнем бюджете на следующий год, заявила министр образования и науки Илзе Индриксоне.

Находится ли участие Латвии в агентстве под угрозой? Пока ответа на этот вопрос нет. Ученые и эксперты отрасли указали, что участие в агентстве раскрыло различные возможности перед студентами и экономикой страны, поэтому крайне важно его продолжать.

За прошедшие годы были реализованы десятки различных проектов. Например, латвийским ученым в Институте физики впервые в мире удалось продемонстрировать новый прием получения электроэнергии, особенно подходящий для дальних космических миссий. И не только для космоса - в том числе для применения на Земле. Эта технология называется термоакустикой: в космосе она преобразует тепло ядерного топлива в звук, а затем звук - в электричество.

Космическая отрасль обладает большим потенциалом и финансовыми перспективами. Ведущий исследователь Института физики Латвийского университета Артур Брекис отметил: "На мой взгляд, это напрямую показывает, что каждый евро, вложенный в космическую отрасль, возвращается многократно. Он приносит значительную отдачу".

Кроме того, космос и новые технологии вызывают большой интерес у студентов.

"В многолетнем бюджете на 2027 год в этой статье расходов нет финансирования для взноса за участие в статусе ассоциированного государства-члена Космического агентства. Эти годы прошли, и, очевидно, правительство либо не оценило ситуацию, либо решило, что это больше не актуально. Я очень надеюсь, что это не так", - заявила Индриксоне. Для продолжения участия в агентстве в следующем году потребуется более 6 млн евро. Индриксоне считает, что участие необходимо сохранять и искать необходимые средства.