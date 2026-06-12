Время быстротечно и вот уже исполнилось два года с момента избрания Европарламента нынешнего созыва. Депутат Европарламента Вилис Криштопанс («Патриоты Европы») подвел итоги работы своей политической группы за эти два года.

— Я горжусь тем, что был в числе учредителей группы «Патриоты Европы» и у нас сегодня очень сплоченная команда из 84 депутатов-единомышленников. Мне всегда импонируют те политические силы, которые имеют четкую позицию и которые ее не меняют, действуют последовательно и в соответствии со своими убеждениями и данными избирателям обещания. Политическая группа «Патриоты Европы» свои приоритеты обозначила изначально и пытается, даже работая фактически в оппозиции, эти свои приоритеты отстаивать. Какие же эти приоритеты? Жесткая миграционная политика, развитие предпринимательства, традиционные ценности и ограничение бюрократии.

Реальность такова, что в Европарламенте все еще господствует «левая, либеральная погода», а не традиционные, я бы сказал христианские ценности. Левая повестка дня означает и… отсутствие миграционной политики или точнее — это политика открытых дверей. Я абсолютно убежден, что эта политика губительна для Европы, она разрушает наш континент! К счастью, мы видим, что под давлением избирателей, которые тоже устали от нашествия мигрантов из Азии и Африки, и даже условно центристские политики начинают менять свою позицию и поддерживать ужесточение миграционной политики. Своим главным успехом в сфере ограничения миграции мы считаем принятую недавно Европарламентом резолюцию, обязывающую Еврокомиссию разработать нормативную базу для выдворения из страны нелегальных мигрантов!

Да, старушка Европа дожила до такой ситуации, что нужен еще какой-то особый правовой механизм, чтобы выпроводить из стран ЕС тех, кто вообще не имеет никаких правовых оснований здесь находиться! Именно наша группа «Патриоты Европы» добилась принятия соответствующего документа Европарламента! А теперь уже и Еврокомиссия согласовала регулу о порядке выдворения нелегальных мигрантов. Ведь до сих пор лишь 20% из тех, кто получил предписание покинуть пределы Евросоюза, действительно уезжали из ЕС!

Отметим, что «Патриотам Европы» удалось добиться такого успеха — запуска правового механизма выдворения нелегалов, - благодаря усилиям нашего коллеги господина Фабриса Леджери, который в свое время возглавлял Frontex. Frontex, напомню, это Европейская служба пограничной и береговой охраны. Эта служба помогает обеспечивать безопасность внешних границ ЕС и предотвращать проникновение в страны ЕС мигрантов из третьих стран. Кто-то, а уж Леджери прекрасно знает, к каким гуманитарным, криминальным и социальным последствиям приводит политика «открытых дверей»!

Вторым ощутимым результатом деятельности «Патриотов Европы» является ослабление так называемого «зеленого курса». Постепенно требования в рамках так называемой климатонейтральности смягчаются и уже фактически отменено требование к 2035-му году отказаться от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то есть перехода только на электромобили.

Этот курс «зеленого бреда» резко понижает конкурентоспособность Европы, губит производство! Но инерция слишком сильна и пока еще полностью сломать хребет этой политике «зеленого курса» не удалось. Однако «Патриоты Европы» не сдаются и мы продолжим работать над тем, чтобы Евросоюз вернулся к нормальной экономической политике.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы Европарламент работал эффективнее, чтобы можно было уменьшить бюрократию, которая тормозит развитие экономики не меньше, чем «зеленый курс». Но впереди еще 3 года работы этого созыва — будем действовать!

— Господин Криштопанс, Ваши ощущения: удастся ли в этом году все-таки завершить войну в Украине или хотя бы добиться перемирия?

— Особого оптимизма на сей счет у меня нет. Да, есть ощущение, что обе стороны хотят закончить эту бойню, но пока, судя по всему, нет готовности идти на какие-то существенные компромиссы. Поэтому я уж точно не берусь предсказать, когда это все закончится…

Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

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