Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как отвадить муравьев в теплице: простые советы 0 158

Дом и сад
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как отвадить муравьев в теплице: простые советы

Муравьи могут переносить тлю, которая угрожает вашим растениям.

 

Для борьбы с муравьями не рекомендуется использовать химические средства.

Лучше выбрать продукты, которые положительно скажутся на состоянии почвы.

Для этой цели отлично подойдет нашатырный спирт, которым следует полить муравейник.

Популярной среди дачников является смесь желтка и борной кислоты.

Некоторые садоводы раскладывают растения, запах которых отпугивает муравьев, например, бузину.

Также огородники советуют использовать банановую кожуру в качестве приманки.

Кожуру нужно нарезать на мелкие кусочки и смешать с борной кислотой в пакете. Через полчаса, когда шкурка пропитается, ее следует разместить в местах скопления муравьев.

Этот метод поможет постепенно избавиться от муравьев на участке.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как увеличить урожай огурцов без особых усилий
Изображение к статье: Три подкормки, которые помидоры любят после высадки
Изображение к статье: Как правильно подкормить помидоры во время цветения
Изображение к статье: Как защитить дом от мошек и комаров: два простых народных средства

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Риге открылась выставка ювелирных изделий "Прекрасная природа"
Культура &
Изображение к статье: Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Утомлённых солнцем»
Люблю!
Изображение к статье: курьер вручает посылку
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна не поняла сути претензий Первой Леди. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как приготовить идеальные кефирные оладьи: советы и распространенные ошибки
Еда и рецепты
Изображение к статье: А все начиналось с семейных праздников. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: В Риге открылась выставка ювелирных изделий "Прекрасная природа"
Культура &
Изображение к статье: Ингеборга Дапкунайте рассказала, почему отказалась сниматься в продолжении «Утомлённых солнцем»
Люблю!
Изображение к статье: курьер вручает посылку
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео