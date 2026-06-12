Муравьи могут переносить тлю, которая угрожает вашим растениям.

Для борьбы с муравьями не рекомендуется использовать химические средства.

Лучше выбрать продукты, которые положительно скажутся на состоянии почвы.

Для этой цели отлично подойдет нашатырный спирт, которым следует полить муравейник.

Популярной среди дачников является смесь желтка и борной кислоты.

Некоторые садоводы раскладывают растения, запах которых отпугивает муравьев, например, бузину.

Также огородники советуют использовать банановую кожуру в качестве приманки.

Кожуру нужно нарезать на мелкие кусочки и смешать с борной кислотой в пакете. Через полчаса, когда шкурка пропитается, ее следует разместить в местах скопления муравьев.

Этот метод поможет постепенно избавиться от муравьев на участке.