По данным СМИ, Вашингтон и Тегеран согласовали текст документа, однако окончательное одобрение сторон пока не получено.

США начали подготовку к возможному подписанию соглашения с Ираном в Женеве. Как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник, американские ВВС уже перебрасывают в Европу оборудование, которое может понадобиться в случае прибытия в Швейцарию вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По словам Равида, техника доставляется для возможной церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Соединёнными Штатами и Ираном.

«Самолёты ВВС США направились в Европу, чтобы доставить оборудование на случай прибытия Вэнса в Женеву для подписания документа», — написал журналист в социальной сети X.

Согласно его информации, американская и иранская стороны уже согласовали текст будущего соглашения. Однако окончательное политическое одобрение документа пока не получено, поэтому его подписание остаётся под вопросом.

Подробности содержания меморандума не раскрываются. Также неизвестно, когда именно может состояться подписание и какие обязательства возьмут на себя стороны.

Подготовка к возможной церемонии в Женеве свидетельствует о серьёзном прогрессе в переговорах между США и Ираном. Однако до окончательного соглашения ещё остаётся важный этап — официальное одобрение документа обеими сторонами. Пока Вашингтон и Тегеран сохраняют осторожность, а судьба будущего меморандума зависит от политических решений, которые могут быть приняты в ближайшее время.