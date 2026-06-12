Не утихают споры вокруг Театра имени Михаила Чехова в Риге. Активист Марцис Кулис поставил под сомнение само существование государственного русского театра в Латвии, однако реакция большей части общества оказалась совсем не такой, на какую, вероятно, он рассчитывал, пишет Otkrito.lv.

Bb.lv писал о том, что в начале июня вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс обратился к министру культуры Наурису Пунтулису с требованием добиться демонтажа русскоязычных вывесок с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова. По мнению политика, наличие крупной надписи на русском языке противоречит Закону о государственном языке и посылает «неправильные сигналы жителям Риги».

Позднее министр культуры заявил о намерении провести «серьезный разговор» с руководством театра не только по поводу вывесок, но и в связи с жалобами на использование русского языка в рабочей среде.

На этом фоне новый виток дискуссии спровоцировал общественный деятель Марцис Кулис. В социальных сетях он заявил: «Хватит уже прославления этой имперской нации. Когда они уйдут с оккупированных территорий и покаются как нация, тогда поговорим снова. Пока же их культура — такая же имперская культура, как и культура нацистской империи.

Я не верю, что во время Второй мировой войны в Лондоне за государственный счет существовал бы Лондонский немецкий театр с Шиллером и Гете. Этого не было. Не было, - заявил он и предложил: - Рижский "русский" театр следует преобразовать в Рижский украинский и польский театр».

Судя по сотням откликов, большинство участников обсуждения, многие из которых были латышами, не поддержали позицию активиста. Особенно активно пользователи возражали против попыток отождествлять классическую литературу и театр с действиями современных политиков.

Один из комментаторов написал: «Очень грустно, что Шиллер, Гете, Тургенев, Пушкин и Чехов оказываются в одном ряду с сегодняшними политиками и властителями. Ставить знак равенства между мировыми классиками и политическими деятелями могут только люди с очень ограниченным мышлением».

Другие напоминали, что даже после поражения нацистской Германии никто не запрещал произведения Гете, Шиллера, Ремарка или Вагнера. Многие обращали внимание на историческую роль самого театра: «Этот театр имеет давние традиции и высокую художественную ценность». Некоторые предлагали вообще отказаться от национального подхода к культуре: «В театре можно ставить пьесы со всего мира на разных языках — Чехова по-русски, Шекспира по-английски, древнегреческие произведения на языке оригинала. Это только обогатило бы культурную жизнь».

Звучали и более радикальные предложения. Один из участников дискуссии предложил создать в Риге «Славянский театр», где могли бы выступать коллективы на украинском, польском, белорусском и русском языках. Другие шутили о театрах самых разных народов мира, высмеивая саму идею культурного разделения по национальному признаку.

Заметная часть комментаторов задавалась вопросом, почему внимание политиков сосредоточено именно на театре. В обсуждении неоднократно звучала мысль: «Неужели в стране нет более важных проблем, чем споры о названии театра и вывесках?» Другие прямо называли инициативу попыткой искусственно раздувать культурные конфликты на фоне экономических и социальных трудностей.

Кстати, это не первая попытка убедить общественность в необходимости закрыть театр. И ранее статья Юриса Алберта Улманиса с провокационным вопросом: «Нужен ли в Риге театр на русском языке?» вызвала бурю возмущения: десятки людей, подавляющее число которых - латыши, в соцсетях встали на защиту, заявив, что он нужен и любим — вне зависимости от языка.