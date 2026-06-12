Меняющиеся вкусы и экономия расходов перестраивают мировой рынок напитков: в ближайшие пять лет потребление в традиционных странах будет сокращаться.

Мировые объемы потребления алкоголя будут сокращаться вплоть до 2031 года, поскольку потребители на традиционных алкогольных рынках, таких как Европа, Северная Америка и Китай, пьют меньше.

С 2024 по 2025 год потребление крепкого алкоголя, пива и вина снизилось на 2 % и, по оценкам глобальной исследовательской компании алкогольного рынка IWSR, в последующие годы продолжит падать как минимум до 2031-го. Эти оценки представлены в ее первом десятилетнем прогнозе, охватывающем 160 рынков.

К 2035 году общий объем, как ожидается, останется на 1 % ниже уровня 2025 года, несмотря на 9‑процентный рост мировой численности населения, достигшего законного возраста для употребления алкоголя.

По прогнозу, ежегодное потребление чистого алкоголя на душу населения за десятилетие сократится примерно на пол-литра, что примерно соответствует двум бутылкам крепких напитков в год.

Особенно заметным падение будет на некоторых из крупнейших алкогольных рынков мира.

По прогнозу, к 2035 году объемы потребления в Китае и США сократятся почти на пятую часть. В Германии ожидается снижение на 14 %, в Великобритании – на 13 %, в Японии – на 15 %.

Напротив, в ряде развивающихся рынков ожидается заметный рост: Индия после Китая станет одним из крупнейших драйверов спроса на алкоголь. В 2025–2035 годах количество потребляемых в год порций, по оценкам, вырастет в Мексике на 13 %, во Вьетнаме – на 15 %, в Колумбии – на 26 %, в Индии – на 38 %.

«К 2035 году картина рынка будет кардинально отличаться от той, которую мы наблюдаем сегодня», – заявил в пресс-релизе президент и управляющий директор IWSR Мартен Лодевейкс.

Перспективы сильно отличаются в разных категориях алкогольной продукции. Мировое потребление вина в 2025–2035 годах, по прогнозу, сократится на 14 %, крепких напитков – на 2 %, а пива – примерно на 1 %.

Зато сегмент готовых к употреблению напитков (RTD), например заранее смешанных коктейлей, напротив, должен вырасти в мире на 17 %.

«В 2025 году мировое потребление RTD впервые достигло 1 млрд ящиков по 9 литров, и пока нет никаких признаков того, что этот тренд пойдет на спад», – заявил руководитель консалтинга IWSR Люк Тегнер.