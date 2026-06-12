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Кинолог объяснил, почему шашлык вреден для собак 0 45

В мире животных
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог объяснил, почему шашлык вреден для собак

Шашлык и кости от мяса не подходят для угощения питомцев.

 

Приятный аромат шашлыка, который ассоциируется с жаркими летними днями и отдыхом на природе, привлекает собак, и они с удовольствием готовы его попробовать. Однако каждый владелец собаки должен помнить, что такая пища может быть вредной и опасной для питомца, отметил кинолог Владимир Голубев.

"Объясните своим гостям и членам семьи, что собаку можно радовать только специальными лакомствами. Шашлык и кости от мяса не подходят в качестве угощения для питомца", — сказал Голубев.

"Конечно, сложно отказать, когда питомец просит угощения, поэтому помимо запрета на человеческую пищу, вы должны приучать собаку не выпрашивать еду. Собака должна усвоить это раз и навсегда, чтобы ваши гости случайно не накормили питомца запрещенной едой", — добавил он.

Кинолог пояснил, что для собаки "деликатесы" вроде шашлыка даже при одноразовом употреблении могут стать причиной острого отравления и необратимых воспалительных процессов в организме, что может привести к госпитализации.

Жирная, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собак. Кроме того, в состав маринада часто входят лук и чеснок, которые негативно влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Поэтому Голубев призвал не давать их животным даже после термической обработки и в составе других блюд.

"Также забудьте о мифе, что собаки любят есть кости и им необходимо их давать. Никогда не давайте собаке кости со стола: трубчатые кости собака может разгрызть на мелкие осколки, которые могут повредить стенки кишечника и привести к смерти животного. Их нельзя давать ни в вареном, ни в жареном, ни в запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить", — напомнил эксперт.

По его словам, правильное и сбалансированное питание является залогом крепкого здоровья и долголетия любимой собаки. Поэтому в выходные дни лучше заранее готовить полезные лакомства, если планируется пикник, на котором у животного будет соблазн выпросить еду со стола. Домашние лакомства можно приготовить из мясных субпродуктов, мяса, фруктов, овощей или купить специальные угощения в магазине.

Если хозяин заподозрит, что питомец съел что-то со стола, он должен обеспечить собаке обильное питье и дать сорбент. Если состояние питомца ухудшается, его нужно отвезти в ветеринарную клинику, так как может потребоваться промывание желудка.

"Обязательно проверьте, что в вашей аптечке есть сорбенты, такие как активированный уголь, чтобы в экстренных случаях вы всегда могли оказать первую помощь собаке до обращения в ветеринарную клинику", — порекомендовал кинолог.

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