Один из театров Парижа после акции протеста феминисток снял с репертуара последние пять спектаклей с его участием.

Во Франции был взят под стражу популярный певец и актер Патрик Брюэль. Прокуратура Нантера сообщает, что он будет допрошен в рамках расследования по обвинениям в сексуализированном насилии, попытках изнасилования и изнасилованиях. По данным властей, на данный момент 13 женщин обвинили французскую звезду в сексуальных преступлениях, которые, по их словам, были совершены им в период с 1997 по 2012 год.

67-летний артист уже отменил большую часть своего предстоящего гастрольного тура, который должен был стартовать в середине июня в Париже и продолжиться выступлениями на фестивалях.

Один из театров Парижа после акции протеста феминисток снял с репертуара последние пять спектаклей с его участием.

На прошлой неделе организаторы также отменили три концерта певца в Монреале. При этом несколько выступлений по-прежнему запланированы на осень.

Адвокаты Брюэля распространили заявление, в котором сообщили, что их клиент будет сотрудничать со следствием и намерен доказать свою невиновность.

Изначально дело основывалось на заявлениях трех женщин, однако впоследствии число заявительниц выросло до 13. В прокуратуре Нантера уточнили, что Брюэль в настоящее время допрашивается по всем этим эпизодам.

Среди заявительниц — телеведущая Флави Фламан, которая утверждает, что в 1991 году Брюэль якобы подмешал ей наркотики и изнасиловал ее в своем доме в Париже.

По ее словам, на тот момент ей было 16 лет, а певцу — 32 года.

Родители его, педагоги, развелись, когда Патрику исполнился год. Воспитывала его мать, преподавательница французского в местной школе. После 1962 года, когда Алжир получил независимость, мать и сын переехали в парижский пригород, а затем и в столицу. Патрик с детства мечтал стать профессиональным футболистом, при этом он очень любил и музыку, причём музыку самую разную — от классики до современного рока. Он очень увлёкся тогда и гитаристами — Джими Хендриксом, Эриком Клэптоном, Джефом Беком. Кроме того, он увлечённо слушал Жоржа Брассенса и Жака Бреля, чьи пластинки нашлись у его матушки[6].

В 1984 году Брюэль впервые заставил говорить о себе, выпустив песню «Marre de cette nana-là», написанную Жераром Пресгурвиком. Первый альбом Брюэля (De face, 1986) не имел большого успеха (20 тыс. распроданных копий), и тем не менее уже в мае 1987 года Брюэль выступает в «Олимпии» при полном аншлаге. По итогам выступления он выпустил концертный альбом. Второй студийный альбом Брюэля Alors regarde, записанный в Нью-Йорке и Тулузе, был выпущен в ноябре 1989 года. Свет увидели 5 синглов с альбома (выпущены с октября 1989 по июль 1991 года), сам же альбом получил статус бриллиантового, будучи распроданным тиражом более чем в 2 миллиона экземпляров. Последний сингл с альбома «Décalé», выпущенный 4 июля 1991 года и перевыпущенный в 1992 году в live-версии с певицей Mariza Corréa, известен и российскому слушателю — он был в ротации на «Ностальжи» в течение 1990-х годов.

Кинокарьера Брюэля началась в конце 1970-х годов, однако первый крупный успех как к актёру пришел к нему лишь после более чем десятка кино- и телепроектов — летом 1987 года, когда вышел фильм Клода Лелуша «Бандит». В начале 1980-х годов он участвовал в пробах на роль Филиппа Бертье в фильме «Бум 2» Клода Пиното. Однако в итоге Брюэль уступил Пьеру Коссо, поскольку, по мнению создателей фильма, он не смог бы создать образ парня, о котором будут мечтать девушки.

Брюэль — профессиональный игрок в покер мирового уровня. В 1998 году он выиграл браслет Мировой серии покера в турнире по лимитному холдему с бай-ином $5000. По состоянию на 2009 год он заработал более 900 000 долларов в турнирах, из которых его десять денежных выигрышей на WSOP составляют 411 659 долларов. Он также комментирует World Poker Tour во Франции.