Благодаря решительным действиям хозяйки квартиры, а также помощи прохожих, в Вентспилсе во время совершения кражи удалось задержать предполагаемого вора.

Как сообщили в полиции, вороватый мужчина вошёл на первый этаж многоквартирного дома, подёргал ручку двери одной из квартир и, обнаружив, что она не заперта, проник внутрь. Там он похитил бижутерию и мобильный телефон.

Однако хозяйка квартиры, которая в тот момент находилась в саду, вернулась домой, застала злоумышленника, схватила его и начала звать на помощь. Услышав крики, прохожие пришли женщине на помощь и помогли удержать подозреваемого до приезда полиции.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и доставили его в полицейский участок. По ходатайству Государственной полиции в четверг суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Задержанный уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления, в том числе связанные с применением насилия. Более того, новые преступления были совершены в то время, когда мужчина уже отбывал наказание в виде обязательных общественных работ, назначенное прокуратурой.

В полиции отмечают, что характерной особенностью действий подозреваемого были кражи именно из незапертых жилищ.

Полиция вновь призывает жителей внимательно относиться к безопасности своего имущества. Нередко кражи из домов и квартир происходят потому, что злоумышленники беспрепятственно попадают внутрь через незапертые двери или открытые окна. Жители либо забывают закрыть их перед уходом, либо оставляют открытыми даже находясь дома.