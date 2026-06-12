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Певица Глюкоза в свои 40 предстала, в чем мать родила 0 611

Lifenews
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как говорят, зрелище - на любителя.

Последние несколько лет стали для знаменитости непростыми.

Глюкоза (Наталья Ионова) опубликовала в соцсетях фото без одежды в честь своего юбилея. На днях 2026 года артистке исполнилось 40 лет. Певица также показала себя в косметической маске для лица и непричесанными волосами. Поклонники поздравили певицу с днем рождения. Некоторые восхитились фигурой артистки, а другие написали, что она выглядит невеселой.

«Исполнения всего самого сокровенного!»

«Потрясающая девушка в прайме».

«Легенда родилась!!!»

«Здоровья, любви, путешествий и вдохновения для творчества! Вы прекрасны».

Однако некоторые поклонники отреагировали неоднозначно:

«Что случилось с ней? Раньше была такая лучезарная, красивая, утонченная. А сейчас безликая и потухшая. Нет огня в глазах, лишь только темнота. Но поздравляю все равно. Путь Свет победит и Любовь».

«Как говорится, без комментариев».

«Связь теряется с этим миром».

«Фото из палаты?»

Аудитория отметила, что нынешний образ артистки сильно отличается от того, к которому привыкли слушатели за прошлые годы.

Кроме обсуждения внешности, внимание привлекло и настроение снимков. Ряд подписчиков написал, что на фотографиях певица выглядит задумчивой и серьезной, тогда как другие увидели в публикации проявление свободы и внутренней уверенности.

Последние несколько лет стали для знаменитости непростыми. В 2024 году имя артистки оказалось в центре внимания после скандального выступления в Краснодаре. Очевидцы заявили якобы о неадекватном состоянии звезды. Тогда вокруг певицы возникло множество обсуждений и критики. Позже сама Глюкоза объясняла свое состояние тяжелыми переживаниями, связанными с личной трагедией (уходом бабушки) и приемом антидепрессантов. Однако вскоре после этого ее задержали в аэропорту Шереметьево и оштрафовали за употребление запрещенных веществ.

В результате артистка практически исчезла с радаров и взяла творческую паузу. Возвращение состоялось уже в 2025 году, когда Глюкоза представила новый музыкальный материал, заметно изменив стиль.

Именно поэтому каждая новая публикация артистки сегодня вызывает повышенный интерес. Одни поклонники считают, что исполнительница переживает новый яркий этап своей карьеры, другие продолжают сравнивать ее с образом начала 2000-х годов.

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#звезды #музыка #соцсети #юбилей #певица #знаменитости #критика
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