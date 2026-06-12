Трудно поверить, но Андрей Мягков мог никогда не сыграть Женю Лукашина в культовой «Иронии судьбы». Причиной едва не стал его собственный талант: чиновники решили, что актёр настолько убедительно изображает нетрезвого героя, потому что и сам находится в таком состоянии, пишет издание taini-zvezd.

Проба, которая едва не поставила крест на роли

В 1975 году Эльдар Рязанов пригласил Андрея Мягкова на пробы в фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Актёру предстояло сыграть сцену, в которой его герой находится в нетрезвом состоянии.

Мягков справился настолько убедительно, что это едва не стоило ему роли. Как позже вспоминал Рязанов, во время просмотра кинопроб в зал зашёл председатель Госкино СССР Филипп Ермаш. Посмотрев материал, он попросил режиссёра не утверждать актёра.

По воспоминаниям Рязанова, разговор был коротким:

— Эльдар, мне все актёры нравятся, но этого, прошу тебя, не бери.

— Почему?

— Понимаешь, он даже на пробах пьяный. Это видно.

К счастью, режиссёр сумел убедить руководство и настоял на кандидатуре Мягкова. В итоге именно он создал одного из самых узнаваемых персонажей советского кино.

Слава, которая оказалась тяжёлым испытанием

После выхода фильма на экраны Андрей Мягков проснулся всенародным любимцем. Однако сам актёр относился к такой популярности довольно сдержанно.

Поклонники постоянно ассоциировали его с Женей Лукашиным, дарили веники, приглашали выпить и бесконечно расспрашивали об отношениях с партнёршей по фильму Барбарой Брыльской.

Сам Мягков признавался, что подобное внимание его тяготило. Более того, он не скрывал сложных отношений с польской актрисой.

«После знакомства с ней я перестал любить поляков», — говорил он в одном из интервью.

По словам актёра, высокомерное поведение Брыльской мешало ему полностью погрузиться в роль влюблённого героя. Он утверждал, что романтические сцены на экране давались ему непросто.

«Этот фильм сломал мне карьеру»

Парадоксально, но роль, сделавшая Мягкова знаменитым, не воспринималась им как творческая победа.

Актёр неоднократно говорил, что после успеха «Иронии судьбы» режиссёры перестали видеть в нём серьёзного драматического артиста.

«Этот фильм сломал мне актёрскую карьеру. Все думали, что я алкоголик, хотя спиртного не люблю, а баню вообще ненавижу», — признавался Мягков.

По его словам, зрители настолько отождествили его с Лукашиным, что многие годы воспринимали исключительно через образ незадачливого врача из новогодней комедии.

Одна любовь на всю жизнь

В реальной жизни Андрей Мягков был полной противоположностью своего экранного героя. Он не любил шумных компаний, избегал публичности и крайне редко давал интервью.

Главным человеком в его жизни оставалась актриса Анастасия Вознесенская. Их брак продлился 57 лет и стал одним из самых крепких союзов в отечественном кинематографе.

Мягков не скрывал, что дорожил отношениями с супругой больше всего на свете и всегда старался беречь её чувства.

История Андрея Мягкова — одна из самых удивительных ироний советского кино. Актёр едва не лишился своей звёздной роли из-за того, что слишком убедительно сыграл нетрезвого человека. А персонаж, который принёс ему всенародную любовь, сам артист долгие годы считал причиной своих профессиональных трудностей. Тем не менее именно Женя Лукашин навсегда сделал Андрея Мягкова легендой отечественного кинематографа.