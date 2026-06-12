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Нужно еще жестче! Нацобъединение недовольно новым иммиграционным законом 1 62

Политика
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: иммигранты

иммигранты

ФОТО: Unsplash

Не успели принять закон, как его уже хотят исправлять.

"Мы эту норму не поддержали!" - так парламентский секретарь МВД и депутат Сейма от Нацобъединения Эдвинс Шноре в интервью Латвийскому ТВ прокомментировал статью нового Закона об иммиграции, которая предусматривает возможность получить временный вид на жительство сроком на 5 лет за инвестиции в Фонд альтернативных вложений в размере 150 тысяч евро и зачислении в бюджет 10 тысяч евро.

Как сообщает Латвийское ТВ, депутаты Нацобъединения не исключают, что еще в этом Сейме могут подать поправки в новый Закон об иммиграции, который только ВЧЕРА был принят. Депутаты Нацобъединения попытаются добиться изъятия этой статьи о выдаче ВНЖ за такие инвестиции.

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#инвестиции #Латвия #депутаты #парламент #нацобъединение #политика
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Эдуард Эльдаров
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