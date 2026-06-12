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А в магазине и парикмахерской еще можно будет говорить на русском? Скоро узнаем... 4 569

Политика
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушка закрывает рот рукой, чтобы не произнести слова на "запретном" языке

Девушка закрывает рот рукой, чтобы не произнести слова на "запретном" языке

ФОТО: Виталий Вавилкин

На следующей неделе комиссия Сейма попытается завершить работу над сомнительными поправками в Закон о защите прав потребителей.

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) остался последним из министров, которые не сложили с себя депутатские полномочия. Вчера вечером в интервью Латвийскому ТВ Пунтулис такое совмещение должностей объяснил желанием... дождаться принятия поправок в Закон о защите прав потребителей. Он не стал пояснять, о каких поправках речь. А мы поясним - Пунтулис жаждал, пока депутат, дождаться утверждения своих предложений, которые бы фактически запретили поставщику услуг (к примеру, продавцу в магазине, парикмахеру, консультанту в автосалоне, приемщику в мастерской и т.п.) отвечать покупателю на русском и других иностранных языках! По иронии судьбы, данная поправка была внесена в Закон о защите прав потребителей, хотя по факту это не защита прав потребителей, а ущемление (сужение) его прав. На этапе уже третьего чтения сам Пунтулис несколько подправил свои предложения, допустив возможность продавцу общаться с покупателем на официальных языках ЕС. Аналогичную поправку предложила и в ту пору депутат, а сейчас министр образования Илзе Индриксоне из того же Нацобъединения.

Министерство юстиции подготовило альтернативное предложение, суть которого сводится к тому, что поставщик услуг - к примеру, тот же продавец, - сперва обязан начать разговор с покупателем на госязыке и лишь затем, если продавец не возражает, а покупатель просит, продавец может перейти и на иностранные языки. При этом вся письменная информация - к примеру, меню в ресторане или кафе, - может быть только на госязыке, а также на официальных языках стран ЕС и стран кандидатов в ЕС и стран OECD. То бишь предоставлять клиенту меню на русском, даже по его просьбе, будет нельзя.

Примечательно, что очень похожие поправки подал Центр госязыка, который, кстати, находится под контролем минюста. Нюанс поправок Центра госязыка в том, что поставщик услуг может согласиться общаться с покупателем и не на государственном языке, но только... если это не русский язык, поскольку поправка говорит о праве на устное общение на официальных языках стран ЕС и стран кандидатов в ЕС и стран OECD.

Если комиссия по народному хозяйству в ближайший вторник успеет рассмотреть эти поправки, то Сейм может успеть их утвердить в окончательном чтении на последнем перед длительными летними каникулами пленарном заседании 18-го июня.

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#Латвия #депутаты #права потребителей #общение #политика
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Эдуард Эльдаров
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