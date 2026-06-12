С 1 июля 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС), определяя право лица на получение родительского пособия, будет оценивать страну постоянного проживания ребенка.

Государственное агентство социального страхования сообщает, что родительское пособие социально застрахованному в Латвии лицу будет назначаться ТОЛЬКО на тех детей, которые:

постоянно проживают на территории Латвии;

имеют присвоенный персональный код;

имеют активный статус в Регистре физических лиц.

Кого изменения не касаются

Изменения не касаются социально застрахованных в Латвии лиц, чьи дети проживают в других странах-участницах Европейского союза (ЕС), странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарской Конфедерации.

В этих случаях, как и прежде, родительское пособие будет назначаться в соответствии с правилами Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о координации систем социального обеспечения.

Кого изменения касаются

Таким образом, с 1 июля родительское пособие не будет назначаться, если ребенок постоянно не проживает в Латвии и местом его жительства не является какая-либо из стран ЕС, ЕЭЗ или Швейцария. Например, пособия будут лишены родители, чьи дети проживают, например, в Узбекистане, Индии, Канаде, России или США).

Эти условия вступают в силу независимо от гражданства ребенка или родителя.

Сколько государство сэкономить на детях – не сообщается.