Тема столичных некрополей, которая освещалась концептуальным сообщением о развитии кладбищ Риги до 2035 года, на последнем заседании думы не вызвала больших дебатов. Видимо, из-за слишком мрачного содержания.

Между тем, в докладе выявлено 18 взаимосвязанных вызовов, сосредоточенных на четырех наборах проблем:

истощение емкости кладбищ для традиционных захоронений;

недостаточность ресурсов (финансовых и человеческих);

несовершенства данных и регулирования;

растущее бремя на окружающую среду и инфраструктуру.

Городские власти ныне обслуживают 22 кладбища общей площадью 452,35 га, из них 2 открыты, 15 — частично закрыты и еще 5 — закрытые кладбища.

Число захоронений за последнее десятилетие сохранилось стабильным (около 6200 в год), однако существенно изменилась структура захоронений: доля традиционных захоронений (в могилах на кладбищах) сократилась, а доля кремаций выросла с 11,5% (в 2015 году) до 28,9% (в 2024 году).

«Емкость кладбищ в целом достигла уровня насыщенности, особенно на частично закрытых кладбищах, и возможности новых захоронений сконцентрированы на Яунциемском и Болдерайском кладбищах. Одновременно растет необходимость расширения сети колумбарий и создания новых альтернативных форм захоронения пепла», – говорится в докладе.

В Риге осуществлено проектирование 5 колумбариев, один уже реализован – на I Лесном кладбище. «Доклад не анализирует и не учитывает внешние шоки – такие, как пандемия, война или крупномасштабная стихийная катастрофа», — указано в документе.

Между тем, статистика демонстрирует существенные колебания: в 2021 году были захоронены 7886 человек, в прошлом году – 6250. Это такое сокращение, которому приятно смотреть в лицо…

С другой стороны – чем меньше в стране живых людей, тем меньше похорон можно ожидать в будущем. На необитаемом острове кладбища вообще не нужны.