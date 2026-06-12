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Резко выросло число почивших рижан, которые не были захоронены на кладбищах столицы ЛР 1 162

Политика
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кладбище Матиса
ФОТО: LETA

Тема столичных некрополей, которая освещалась концептуальным сообщением о развитии кладбищ Риги до 2035 года, на последнем заседании думы не вызвала больших дебатов. Видимо, из-за слишком мрачного содержания.

Между тем, в докладе выявлено 18 взаимосвязанных вызовов, сосредоточенных на четырех наборах проблем:

  • истощение емкости кладбищ для традиционных захоронений;

  • недостаточность ресурсов (финансовых и человеческих);

  • несовершенства данных и регулирования;

  • растущее бремя на окружающую среду и инфраструктуру.

Городские власти ныне обслуживают 22 кладбища общей площадью 452,35 га, из них 2 открыты, 15 — частично закрыты и еще 5 — закрытые кладбища.

Число захоронений за последнее десятилетие сохранилось стабильным (около 6200 в год), однако существенно изменилась структура захоронений: доля традиционных захоронений (в могилах на кладбищах) сократилась, а доля кремаций выросла с 11,5% (в 2015 году) до 28,9% (в 2024 году).

«Емкость кладбищ в целом достигла уровня насыщенности, особенно на частично закрытых кладбищах, и возможности новых захоронений сконцентрированы на Яунциемском и Болдерайском кладбищах. Одновременно растет необходимость расширения сети колумбарий и создания новых альтернативных форм захоронения пепла», – говорится в докладе.

В Риге осуществлено проектирование 5 колумбариев, один уже реализован – на I Лесном кладбище. «Доклад не анализирует и не учитывает внешние шоки – такие, как пандемия, война или крупномасштабная стихийная катастрофа», — указано в документе.

Между тем, статистика демонстрирует существенные колебания: в 2021 году были захоронены 7886 человек, в прошлом году – 6250. Это такое сокращение, которому приятно смотреть в лицо…

С другой стороны – чем меньше в стране живых людей, тем меньше похорон можно ожидать в будущем. На необитаемом острове кладбища вообще не нужны.

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#пандемия #статистика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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