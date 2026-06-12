Американский предприниматель Илон Маск стал первым в мире триллионером после IPO своей компании SpaceX, сообщают Bloomberg и Reuters.

Согласно Bloomberg , его состояние теперь составляет почти $1,05 трлн.

Много это или мало? По данным за 2025 год расходы сектора государственного управления Латвии составили 19,8 млрд евро. Таким образом, Маск обладает капиталом, которого хватило бы на 50 лет работы государственной машины Латвийской Республики.

Акции SpaceX Илона Маска сегодня после начала торгов на Nasdaq выросли до 150 долларов за бумагу, что примерно на 11% выше цены IPO в 135 долларов и соответствует рыночной капитализации компании почти в 2 трлн долларов.

Кстати, состояние Маска более чем в три раза превышает состояние второго самого богатого человека в мире, сооснователя Google Ларри Пейджа.