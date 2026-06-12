Европейский центральный банк неожиданно вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ключевые ставки на 0,25 процентного пункта. Решение принято на фоне ускорения инфляции в еврозоне, вызванного ростом цен на энергоносители и последствиями конфликта вокруг Ирана.

По итогам заседания во Франкфурте Европейский центральный банк повысил базовую депозитную ставку с 2,0% до 2,25%. Это первое повышение процентных ставок почти за три года и первое изменение после семи заседаний подряд, на которых стоимость денег оставалась неизменной.

Кроме того, ЕЦБ повысил ставку по основным операциям рефинансирования до 2,4%, а ставку по маржинальному кредитованию — до 2,65%.

Повышение ставок означает, что кредиты для населения и бизнеса могут стать дороже. Это традиционный инструмент борьбы с инфляцией, поскольку более дорогие заимствования сдерживают потребительский спрос и замедляют рост цен. В то же время владельцы банковских вкладов могут рассчитывать на более высокую доходность по депозитам.

Одной из главных причин решения ЕЦБ стало усиление инфляционного давления в результате кризиса на Ближнем Востоке. Военные действия вокруг Ирана привели к серьезным перебоям в мировой торговле энергоносителями. Особое беспокойство вызывает ситуация в Ормузском проливе — одном из важнейших маршрутов поставок нефти и сжиженного газа на мировые рынки.

В мае инфляция в еврозоне достигла 3,2%, значительно превысив целевой показатель ЕЦБ в 2%. В заявлении регулятора отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на цены, прежде всего через удорожание энергоресурсов.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что регулятор готов действовать в условиях повышенной неопределенности.

По ее словам, банк находится в хорошей позиции для преодоления последствий кризиса и продолжит принимать решения на основе поступающих экономических данных. Лагард подчеркнула, что ЕЦБ будет внимательно следить за развитием ситуации и оценивать необходимость дальнейших шагов на каждом заседании отдельно.

Одновременно регулятор ухудшил прогноз по экономике еврозоны. Ожидается, что рост ВВП в 2026 году составит 0,8% вместо ранее прогнозировавшихся 0,9%. Также были повышены прогнозы по инфляции: теперь аналитики ЕЦБ ожидают рост потребительских цен на уровне около 3%, тогда как весной прогноз составлял 2,6%.

В банке предупреждают, что перспективы экономики остаются неопределенными. Основными угрозами остаются дальнейшее ускорение инфляции и более заметное замедление экономического роста.

Повышая ставки, ЕЦБ пытается предотвратить новый виток инфляции, вызванный энергетическим кризисом и геополитической нестабильностью. Однако борьба с ростом цен может обойтись еврозоне более медленным экономическим ростом и удорожанием кредитов для бизнеса и населения.