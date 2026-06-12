Русский язык в Украине исключен из-под защиты европейских правил. Соответствующий закон президент Украины Владимир Зеленский подписал 12 июня, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Закон был подписан спустя полгода после того, как украинский парламент принял его.

"Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных сообществ", - написал Стефанчук на своей странице в Facebook. Он добавил, что Украина "уважает культурное и языковое многообразие и лишает российское имперское влияние привилегий".

Речь идет о законе №4699-IX, который исключает русский язык из перечня языков, которые следует защищать в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Этот документ был принят Советом Европы в 1992 году и вступил в силу в 1998 году. Каждое государство самостоятельно определяет перечень языков, на которые распространяются предусмотренные Хартией меры защиты.