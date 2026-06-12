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Процесс пошел: первый раунд переговоров о вступлении в ЕС 0 40

В мире
Дата публикации: 12.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Флаг Евросоюза

Флаг Евросоюза

Все 27 государств-членов Евросоюза поддержали открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Вступление Украины и Молдовы в ЕС: Брюссель официально открывает первый раунд переговоров. Все 27 государств-членов Евросоюза поддержали открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Первый кластер, то есть группа тем для обсуждения, будет посвящен ценностям и основополагающим принципам, соблюдение которых необходимо для будущего вступления в ЕС. Всего Украине и Молдове предстоит пройти шесть переговорных кластеров, включающих десятки разделов. Затем вступление обеих стран в ЕС должно быть единогласно одобрено всеми странами-членами блока.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за "сильный шаг ради Европы". "Украина защищает себя и тем самым всю Европу - идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", - написал Зеленский в Telegram.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз были официально начаты в июне 2024 года, однако долго сдерживались позицией Венгрии. Ситуация изменилась после смены правительства Виктора Орбана, - пишет Deutsche Welle.

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#Украина #Европа #дипломатия #Молдова #переговоры #Евросоюз #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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