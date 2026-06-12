Все 27 государств-членов Евросоюза поддержали открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Вступление Украины и Молдовы в ЕС: Брюссель официально открывает первый раунд переговоров. Все 27 государств-членов Евросоюза поддержали открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Об этом сообщили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Первый кластер, то есть группа тем для обсуждения, будет посвящен ценностям и основополагающим принципам, соблюдение которых необходимо для будущего вступления в ЕС. Всего Украине и Молдове предстоит пройти шесть переговорных кластеров, включающих десятки разделов. Затем вступление обеих стран в ЕС должно быть единогласно одобрено всеми странами-членами блока.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за "сильный шаг ради Европы". "Украина защищает себя и тем самым всю Европу - идею, что европейские народы могут жить объединенно, свободно и в мире", - написал Зеленский в Telegram.

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз были официально начаты в июне 2024 года, однако долго сдерживались позицией Венгрии. Ситуация изменилась после смены правительства Виктора Орбана, - пишет Deutsche Welle.