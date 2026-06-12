ЕС ужесточил миграционное законодательство. С 12 июня в Германии и по всему Евросоюзу вступили в силу новые правила предоставления убежища. Это самая масштабная реформа, призванная снизить число просителей убежища. Глава германского МВД назвал ее "переломным моментом в миграционной политике".

Согласно новой Общеевропейской системе предоставления убежища (CEAS), для заявителей вводится предварительная проверка на внешних границах ЕС, а для выходцев из стран, гражданам которых убежище предоставляют редко, - ускоренная процедура в приграничных центрах. Это означает, что дела граждан, например Пакистана, Ирана, России, Турции, Венесуэлы, Нигерии или Демократической Республики Конго отныне будут направляться на ускоренное рассмотрение непосредственно на границе, а сами они в это время будут содержаться в фактически закрытых лагерях.

После отказа в предоставлении убежища заявители должны быть депортированы в страны происхождения не позднее чем через 12 недель. Кроме того, Брюссель намерен увеличить число государств, признанных безопасными, что позволит отклонять большее количество прошений.

Не все эксперты верят, что изменения будут действительно заметными. Основатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" (ESI) Геральд Кнаус отмечает в разговоре с DW, что проверки просителей убежища на внешних границах ЕС существовали и до этого. Проблемнее был вопрос возвращений на родину тех, кому отказали в убежище в той же Италии или Греции. По его словам, после отказа мигранты, скорее всего, будут пытаться перебраться в другую страну ЕС и пытаться получить убежище там.

Глава МВД Германии Александер Добриндт, в свою очередь, предполагает, что вступление в силу CEAS облегчит возвращение просителей убежища из Германии в страны первого въезда. Министр сообщил о соответствующих заверениях со стороны властей Италии, Греции и других таких государств. Но как это будет работать на практике, пока неясно.

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