Оплот юрмальской культурной жизни - большой зал «Дзинтари» - открыл свой новый летний сезон, юбилейный. В этом году легендарная музыкальная площадка отмечает своё девяностолетие!

Сначала был закрытый, а потом открытый

Немного истории. 25 июля 1936 года в Юрмале открылся концертный зал, построенный по проекту архитекторов Виктора Мелленбергса и Александра Бирзениекса. Ныне это полностью реконструированный закрытый зал на четыреста мест.

Концертом-открытием стало выступление Латвийского симфонического оркестра радио под управлением дирижёра Леонида Вигнерса с композицией «Менуэт в классическом стиле». Впрочем, концерты проходили и на открытой площадке рядом, где на некоторые вечера собиралось до 30 тысяч человек!

В период с 1959 по 1962 год под руководством архитектора Модриса Гелзиса было возведено новое перекрытие крыши. Это сделало «Дзинтари» одним из самых современных и популярных курортных концертных залов всего Советского Союза. Нынче летнее помещение вмещает 2 200 человек (это если вместе с террасой).

Таланты и поклонники

Юбилей решено было отметить во время открытия нынешнего летнего сезона. Было прохладно (в отличие от следующего дня, когда во время Дня города вдруг наступило настоящее лето!).

Впрочем, старожилы-то знают латвийскую погоды и нюансы большой эстрады. Холодно? Включают обогрев, устроенный под потолком. И в конце концов, согревала великая классическая музыка!

Выступал Юрмальский фестивальный оркестр под управлением Айвиса Гретерса. На сцену вышли и получившие в последние годы европейскую известность сёстры Кристине Баланас и Маргарита Баланас (исполнили концерт Иоганнеса Брамса), солисты Илзе Гревеле-Скарайне (сопрано) и Рихард Миллерс (бас), а также молодежный хор «Kamēr...» и рижский камерный хор Ave Sol.

Как и положено, были замечены сливки общества. Были сразу два экс-президента Латвии с супругами – Валдис Затлерс и Раймонд Вейонис. Вкусить высокого искусства приехал виртуозно сохранивший пост министра здравоохранения Хосам Абу Мери, вернувшийся в кресло министра культуры Наурис Пунтулис, а также неоднократный мэр Юрмалы Гатис Трукснис, с 2010 года то приходящий, то уходящий на пост (с поста) градоначальника курорта. Вот и в конце прошлого года его, по традиции, опять свергли. И, также по традиции, в «Дзинтари» неутомимый политик пришел со своей милой старенькой мамой.

Интеллигенцию возглавлял легендарный Александр Вилюманис с супругой Байбой, в семидесятых-девяностых главный дирижёр Оперы. Ему 83 года - поступь уверенная!

Политическое искусство

Согревшись Брамсом, некоторые узнали, что у легендарного зала новое начальство. В прошлом году тут свергли долголетнего главу Гунтара Кирсиса и вместо него на пост определили Ивету Григуле-Петерсе. Между прочим, весьма интересная личность.

Если Кирсис имел музыкальное образование, то Ивета - истинный политик. Достаточно сказать, что она бывший депутат Европарламента. Зарплата нового директора 4125 евро.

Незадолго до концерта открытия сезона на специально созванной пресс-конференции была представлена программа сезона.

Сразу скажем, что с 2 по 7 июня Юрмала - действительно мировой центр оперной музыки, поскольку в «Дзинтари» пройдет 44-й Международный конкурс молодых оперных солистов имени Ханса Габора Бельведера. Это одно из самых престижных событий в мире оперы. Между прочим, вход совершенно свободный - однако лучше предварительно зарегистрировать свободный билет на сайте зала.

На заре голоса зовут

По традиции, руководство зала в июле устроит ежегодный «Юрмальский фестиваль», который предложит слушателям разнообразную концертную программу.

Фестиваль начнется с традиционного концерта органистки Иветы Апкалны «Восход солнца» на пляже Дзинтари.

На фестивале также выступит получившая мировую известность аккордеонистка родом из Латвии Ксения Сидорова (давно живёт в Испании) вместе с немецким саксофонным квартетом.

Один вечер будет посвящен танцам: свою программу представит аргентинская группа танго из Испании. Также состоится традиционный концерт «Рожденные в Латвии», где на сцену выйдут известные в мире латышские оперные певцы Инга Кална, Эгил Силиньш и Валдис Янсонс вместе с молодыми талантами.

Фестивальную программу дополнит концерт «Три Осокина», в котором выступят братья-пианисты Георгий и Андрей Осокины и их отец-профессор Сергей Осокин. К трем Осокиным присоединится один Лиепайский симфонический оркестр.

Завершит фестиваль концерт Opera Gala, в котором прозвучат красивейшие оперные арии - между прочим, среди солистов именитые Занда Шведе и Александра Антоненко.

Без музыки Паулса обойтись нельзя

Среди традиций - концерт 26-го Международного балетного фестиваля «Звёзды балета в Юрмале» (начало августа), программу которого составляет глава Латвийского национального балета Айвар Лейманис. Он предоставит возможность увидеть на сцене концертного зала «Дзинтари» известных звезд балета и познакомиться с выдающимися традициями классического балета.

Летний сезон завершится 5 сентября концертом, посвященным песням Раймонда Паулса, написанным для постановок в театре «Дайле». В концерте примут участие биг-бэнд Латвийского радио, струнный ансамбль, а также вокалисты театра «Дайле».

Миша Майский и его дети

Это мы озвучили только те концерты, которые организует непосредственно руководство «Дзинтари», но летняя программа будет дополнена многочисленными вечерами других продюсеров. Нас ожидают концерты легендарных зарубежных групп - Gipsy kings с Пабло Рейесом, Enigma, Ясмин Леви, Roxette.

Классика будет представлена июльским концертом «Элина Гаранча и её друзья», а также вечерами «Хиты бродвейских мюзиклов» и «Штраусу 200 - золотой вечер венской музыки».

Особую программу подготовила пианистка Инна Давыдова и руководимый ею Фонд Германа Брауна, который в августе проведёт фестиваль Artissimo. В частности, с ее подачи выступит великий виолончелист, уроженец Риги Миша Майский и его дети (Maisky trio), цыганский духовой ансамбль Fanfare Ciocarlia (Румыния), камерный Orchestra Filharmonica Italiana и Марко Альбонетти (саксофон), легендарные барабанщики тайко (Япония). Завершит фестиваль гала-концерт всех участников.

Классический отсек дополнит и двухдневный фестиваль оперной дивы Инессы Галанте Baltic Awards, в рамках которого выступит известный германский коллектив FAMILIE FLÖZ (Teatro delusio) и состоится мощный гала-концерт.

В общем, коротко юрмальское лето, но прекрасно! До встречи в «Дзинтари».

Ритмы зарубежной эстрады

Уже в июне выступит Интар Бусулис с «Абонементным оркестром», в июле нас ожидает украинское юмористическое шоу «Шоу Дизеля» и три вечера фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala 2026.

А в августе мощный концерт зарядит группа рок-виолончелистов Melo-M, сразу два вечера (какая востребованность!) проведёт Максим Галкин, споёт Вера Брежнева.

Старая шутка «Нет сезона без Кобзона» теперь ушла в прошлое - нет сезона без Валерия Меладзе и «Би-2»! Выступят латвийские звёзды - Лаурис Рейникс и знаменитая группа Remix (солист - Родриго Фоминс), отмечающая своё сорокалетие.