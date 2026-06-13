Вареная или замороженная клубника не может передать тех вкусовых качеств, которыми она обладает после созревания.
Размороженная ягода часто выглядит непрезентабельно и имеет водянистый вкус. Однако существует способ сохранить клубнику на зиму без привычных методов.
По вкусу такая клубника будет напоминать свежие ягоды с сахаром.
Для приготовления потребуется:
1 кг клубники;
1 кг сахара;
200 мл воды;
2 гр лимонной кислоты.
Как готовить
Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на огонь.
Когда сироп закипит, добавьте лимонную кислоту и варите еще 15 минут.
В это время подготовьте ягоды: лучше использовать мелкие и средние. Помойте их, удалите хвостики и высушите на салфетке.
Затем сложите ягоды в миску и залейте горячим сахарным сиропом.
Дайте клубнике постоять около 20 минут, чтобы она пустила сок.
После этого откиньте ягоды на дуршлаг, доведите оставшийся сироп до кипения и варите 10 минут. Затем снова залейте ягоды сиропом и оставьте на 20 минут.
Третий раз повторите ту же процедуру, но кипятите сироп только 5 минут.
Перед третьим заливанием разложите ягоды по сухим стерилизованным банкам и залейте сахарным сиропом.
Закатки храните в перевернутом состоянии 3 дня, а затем уберите в кладовку.
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