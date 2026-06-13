Вареная или замороженная клубника не может передать тех вкусовых качеств, которыми она обладает после созревания.

Размороженная ягода часто выглядит непрезентабельно и имеет водянистый вкус. Однако существует способ сохранить клубнику на зиму без привычных методов.

По вкусу такая клубника будет напоминать свежие ягоды с сахаром.

Для приготовления потребуется:

1 кг клубники;

1 кг сахара;

200 мл воды;

2 гр лимонной кислоты.

Как готовить

Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на огонь.

Когда сироп закипит, добавьте лимонную кислоту и варите еще 15 минут.

В это время подготовьте ягоды: лучше использовать мелкие и средние. Помойте их, удалите хвостики и высушите на салфетке.

Затем сложите ягоды в миску и залейте горячим сахарным сиропом.

Дайте клубнике постоять около 20 минут, чтобы она пустила сок.

После этого откиньте ягоды на дуршлаг, доведите оставшийся сироп до кипения и варите 10 минут. Затем снова залейте ягоды сиропом и оставьте на 20 минут.

Третий раз повторите ту же процедуру, но кипятите сироп только 5 минут.

Перед третьим заливанием разложите ягоды по сухим стерилизованным банкам и залейте сахарным сиропом.

Закатки храните в перевернутом состоянии 3 дня, а затем уберите в кладовку.