Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить клубнику на зиму без варки и заморозки 0 179

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить клубнику на зиму без варки и заморозки

Вареная или замороженная клубника не может передать тех вкусовых качеств, которыми она обладает после созревания.

 

Размороженная ягода часто выглядит непрезентабельно и имеет водянистый вкус. Однако существует способ сохранить клубнику на зиму без привычных методов.

По вкусу такая клубника будет напоминать свежие ягоды с сахаром.

Для приготовления потребуется:

1 кг клубники;
1 кг сахара;
200 мл воды;
2 гр лимонной кислоты.

Как готовить

Налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и поставьте на огонь.

Когда сироп закипит, добавьте лимонную кислоту и варите еще 15 минут.

В это время подготовьте ягоды: лучше использовать мелкие и средние. Помойте их, удалите хвостики и высушите на салфетке.

Затем сложите ягоды в миску и залейте горячим сахарным сиропом.

Дайте клубнике постоять около 20 минут, чтобы она пустила сок.

После этого откиньте ягоды на дуршлаг, доведите оставшийся сироп до кипения и варите 10 минут. Затем снова залейте ягоды сиропом и оставьте на 20 минут.

Третий раз повторите ту же процедуру, но кипятите сироп только 5 минут.

Перед третьим заливанием разложите ягоды по сухим стерилизованным банкам и залейте сахарным сиропом.

Закатки храните в перевернутом состоянии 3 дня, а затем уберите в кладовку.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сделать плов рассыпчатым: 4 полезные советы
Изображение к статье: Иногда так тянет представить себя маленькой девочкой. Иконка видео
Изображение к статье: Как правильно подготовить молодой картофель для варки: советы по готовке
Изображение к статье: Как сделать маринованные огурцы хрустящими: секрет от бабушки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сложенные солнечные зонты на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Как приготовить вкусную пасту по-итальянски
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как продлить свежесть томатной пасты
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему некоторые попугаи умеют говорить, а другие — нет?
В мире животных
Изображение к статье: Медицина в Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Правда ли, что капля никотина может убить лошадь?
В мире животных
Изображение к статье: Сложенные солнечные зонты на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: Как приготовить вкусную пасту по-итальянски
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как продлить свежесть томатной пасты
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео