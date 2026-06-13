Практически все попугаи способны имитировать человеческую речь, однако мелкие виды имеют более ограниченные возможности в обучении и количестве усвоенных слов. Это, вероятно, связано с меньшим абсолютным размером их мозга.

Индивидуальные различия внутри одного вида зависят, прежде всего, от звуковой среды, в которой птица росла. Попугаи, которые с раннего возраста были изолированы от сородичей и общались только с людьми, обучаются легче и успешнее.

Также важны индивидуальные способности конкретной птицы, ее общительность и другие факторы.