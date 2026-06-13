Согласно оценкам судебных медиков, смертельная доза никотина для человека составляет примерно 0,8 мг на килограмм массы тела. Для лошадей эта цифра не была специально определена, но если опираться на «человеческие» данные, то животное весом 500 кг может погибнуть от 0,4 г никотина.

Плотность чистого никотина почти равна плотности воды. Если считать объем одной капли равным 0,05 мл, то для лошади потребуется всего восемь капель.

Вероятно, эта оценка даже завышена, так как удельная смертельная доза ядов подобного типа уменьшается с увеличением размера животного.