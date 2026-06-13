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На Пугачеву подали в суд из-за долгов за электричество за квартиру в Москве 0 281

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Примадонна не успела обжиться в столичных аппартаментах.

Жилье певица получила в 2004 году от Руслана Байсарова.

На покинувшую Россию певицу Аллу Пугачеву подали в суд из-за задолженности за электроэнергию. По информации Telegram-канала Mash, артистка на протяжении двух лет не оплачивала счета за свои апартаменты на Арбате в Москве.

Заявление было зарегистрировано мировым судом в июне этого года. Согласно тексту иска, певица должна выплатить 8722 рубля (около 90 евро).

Речь идет об элитных апартаментах Пугачевой в жилом комплексе «Филипповский». Артистка пытается продать квартиру почти за 400 млн рублей (около 4,4 миллионов евро). Риелторы сообщают, что найти покупателя недвижимости будет непросто.

Дом – камерный и закрытый, из тех, где ценят приватность. Всего несколько десятков квартир, строгая система безопасности, подземный паркинг и инфраструктура, больше напоминающая частный клуб, чем привычный жилой комплекс. Здесь всё устроено так, чтобы жизнь оставалась максимально комфортной – и немного скрытой от посторонних глаз.

Сама квартира – это около 250 квадратных метров продуманного пространства, где классика звучит мягко и современно. В центре – просторная гостиная площадью более 50 квадратных метров, та самая "парадная" комната, в которой легко представить и камерные ужины, и большие встречи.

Квартиру Пугачева получила в 2004 году от Руслана Байсарова. После развода с Филиппом Киркоровым она переехала именно сюда, и с тех пор это жилье оставалось ее основной недвижимостью в Москве.

Рядом расположены апартаменты Киркорова. Сам Арбат считается одним из самых дорогих районов города, где подобные сделки часто происходят без публичности.

– На фотографиях квартиры Аллы Пугачёвой можно увидеть, что общая стилистика квартиры выдержана в классике с элементами ампира. Различное сочетание светлых оттенков в отделке, разноуровневые сценарии освещения и большие окна создают приятное ощущение пространства с большим количеством воздуха и света, – рассказала дизайнер интерьеров и сооснователь бюро дизайна и комплектации "СЭТ Бюро" Елена Безрученко. – В гостиной обилие лепного декора и хрустальные люстры показывают статус помещения и владельцев, цветовые акценты в мебели визуально разграничены на функциональные зоны: уголок отдыха и столовую группу.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в СМИ анонсировал новый виток судебных разбирательств с Пугачевой. По его словам, "артистка, допустившая оскорбительные высказывания в его адрес и адрес остальных россиян, должна получить по заслугам".

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#суд #недвижимость #Алла Пугачева #Москва #долги #электроэнергия #Филипп Киркоров
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