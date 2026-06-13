Международное исследование с участием специалистов Гарвардского университета показало, что регулярные силовые тренировки могут значительно снизить риск преждевременной смерти. Причём заметный положительный эффект наблюдается даже при относительно небольших нагрузках.

Международная группа исследователей с участием учёных из Гарварда, а также специалистов из Бразилии, Чили и Южной Кореи пришла к выводу, что силовые тренировки могут играть важную роль в увеличении продолжительности жизни. Об этом сообщает издание Vietnam.vn.

В основу исследования легли данные о 147 374 людях, средний возраст которых составлял 54 года. В течение 30 лет учёные отслеживали уровень физической активности участников, уделяя особое внимание силовым упражнениям и кардиотренировкам.

Анализ показал, что от полутора до двух часов силовых занятий в неделю, или примерно 17 минут в день, связаны со снижением риска преждевременной смерти на 13%.

Кроме того, у людей, регулярно выполнявших упражнения с отягощениями, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался ниже на 19%, а смертность, связанная с заболеваниями нервной системы, — на 27%.

Исследователи также обнаружили, что даже около десяти минут силовых тренировок в день могут приносить ощутимую пользу. Такая физическая активность была связана со снижением риска смерти от онкологических заболеваний на 12%.

По мнению учёных, положительный эффект силовых упражнений может быть связан с улучшением обмена веществ, поддержанием мышечной массы, укреплением сердечно-сосудистой системы и снижением хронического воспаления в организме.

Результаты исследования показывают, что для получения пользы не обязательно проводить часы в тренажёрном зале. Даже несколько коротких силовых тренировок в неделю могут помочь укрепить здоровье и снизить риск развития серьёзных заболеваний, а также способствовать увеличению продолжительности жизни.