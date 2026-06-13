На взгляды части латвийского общества по-прежнему оказывает влияние опыт жизни в Советском Союзе, и именно этим во многом объясняется стремление части избирателей к более жёсткой власти и порядку.

Об этом в интервью Латвийскому радио заявил политолог Мартиньш Хирш, один из авторов исследования ценностей латвийских избирателей.

По словам Хирша, исследование показало, что люди старше 45 лет, которые жили в СССР, в среднем являются наиболее консервативной группой общества и чаще поддерживают идею сильной власти.

«Речь идёт не о реакции на текущие политические события. Это глубоко укоренённые представления о том, какой должна быть жизнь и общество: что важнее — порядок или свобода, является ли разнообразие чем-то хорошим или опасным», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что подобные взгляды формировались десятилетиями и не меняются из-за смены правительства или отдельных политических событий.

По словам Хирша, советское наследие также влияет на отношение части общества к современным социальным изменениям.

«В Советском Союзе разнообразие и свобода не считались ценностями. Если человек выделялся, это могло привести к серьёзным последствиям. Этот опыт глубоко укоренился в сознании людей», — сказал он.

Политолог отметил, что изменения в обществе и появление новых моделей поведения часть людей, воспитанных в жёсткой системе, воспринимает болезненно. По его словам, подобные настроения характерны не только для Латвии, но и для многих стран Центральной и Восточной Европы.

В качестве примера он привёл Германию, где партия «Альтернатива для Германии» пользуется особой популярностью в бывшей Восточной Германии.

«Там также существует повышенный запрос на порядок и сильную власть», — пояснил Хирш.

При этом исследование показало и заметные различия между поколениями. Одним из наиболее неожиданных выводов, по словам политолога, стало то, что молодые женщины в Латвии оказались значительно либеральнее не только общества в целом, но и молодых мужчин.

«Молодые женщины не просто немного либеральнее, а примерно вдвое либеральнее остального общества и молодых мужчин. Это очень заметная разница», — отметил Хирш.

Исследование было проведено по заказу Фонда Фридриха Эберта и посвящено ценностям латвийских избирателей, их политическим взглядам и самоидентификации на либерально-консервативной и лево-правой шкалах.