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Более 50 торговцев остались без рабочих мест перед Лиго: мэр Риги начал проверку 5 1152

Политика
Дата публикации: 13.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Свежее мясо на рынке
ФОТО: LETA

После закрытия Мясного павильона Рижского центрального рынка мэр столицы Виестурс Клейнбергс поручил провести проверку действий руководства компании «Rīgas nami». По его мнению, у управляющих было достаточно времени, чтобы подготовить решение для десятков торговцев, но этого сделано не было.

Ситуация вокруг внезапного закрытия Мясного павильона Рижского центрального рынка получила продолжение на уровне руководства города. Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс поручил исполнительному директору Риги Янису Ланге оценить действия руководства муниципальной компании «Rīgas nami», которая управляет рынком.

После посещения Центрального рынка мэр заявил, что остался недоволен тем, как была организована работа после получения предупреждения о закрытии павильона. По словам Клейнбергса, ещё в среду было известно о решении Государственного бюро по контролю за строительством запретить эксплуатацию здания. Однако к выходным эффективного плана действий для торговцев так и не появилось.

Наиболее сложная ситуация сложилась у продавцов мясной продукции. Многие из них были вынуждены срочно вывозить товар, искать новые точки продаж и решать, как избежать убытков. Особенно болезненной ситуация оказалась накануне праздника Лиго — одного из самых активных периодов торговли продуктами питания в году.

По оценке мэра, проблема затронула более 50 предприятий. Для части торговцев речь идёт не только о потере доходов, но и о риске порчи продукции.

Клейнбергс считает, что временные решения можно было искать внутри самого рынка. В частности, он упомянул возможность размещения торговцев в Рыбном павильоне или других помещениях при участии Продовольственно-ветеринарной службы.

Отдельно мэр потребовал выяснить, как использовались средства, которые в последние годы выделялись на ремонт и развитие Центрального рынка.

Этот вопрос особенно актуален потому, что серьёзные проблемы с конструкциями Мясного павильона были выявлены ещё во время технического обследования в 2020 году. Тогда специалисты указали на необходимость ремонта, однако последующие проверки показали, что состояние здания продолжало ухудшаться.

Именно это обстоятельство может стать одним из ключевых вопросов проверки: почему спустя пять лет объект всё равно пришлось закрывать в аварийном порядке.

Решение о запрете эксплуатации приняло Государственное бюро по контролю за строительством после оценки технического состояния здания. Эксперты обнаружили серьёзные коррозионные повреждения несущих металлических конструкций крыши, трещины и деформации отдельных элементов.

Специалисты охарактеризовали состояние части конструкций как предаварийное. По их заключению, существует трудно прогнозируемый риск разрушения отдельных узлов, что может представлять угрозу для посетителей и работников рынка.

Поэтому эксплуатация павильона запрещена до устранения опасных дефектов и восстановления безопасного состояния здания.

Теперь городским властям предстоит одновременно решать две задачи — искать временные варианты для продолжения торговли и выяснять, почему рынок оказался не готов к ситуации, о которой было известно заранее.

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#рынок #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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