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Почему в самой счастливой стране мира вдруг не стало работы 0 101

Бизнес
Дата публикации: 15.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самая большая текучка на низкоквалифицированных рабочих местах.

В качестве причины такого медленного развития называют слабый спрос.

По прогнозам Министерства финансов, программа занятости столкнется с серьезными трудностями к концу срока полномочий нынешнего правительства.

По данным Минфина, в 2030 году трудоустроенных будет всего на 18 000 больше, чем сейчас.

Правительство Петтери Орпо (КП) тем временем упрямо цепляется за обещание создать 100 000 новых рабочих мест до окончания срока своих полномочий. Этот план, однако, подвергся критике даже внутри Коалиционной партии на фоне отрицательных показателей финской экономики и занятости.

Финансовый комитет запросил у Минфина оценку влияния многочисленных мер, которые правительство Орпо предприняло в области занятости и адаптации на 2027-2030 годы. Предполагалось, что принятые правительством решения должны привести к появлению 105 000 занятых.

Однако из полученного Yle документа следует, что выполнение цели продвигается очень медленно.

У рабочей силы нет потенциала

Министерство финансов подготовило на основе весенних экономических прогнозов оценку для заказчика – финансового комитета парламента. Согласно этой оценке, в результате мер правительственных мер по улучшению занятости число работающих в 2030 году в общей сложности может быть примерно на 18 000 больше, нежели сейчас.

Число работающих в 2029 и 2030 годах могло бы ежегодно увеличиваться в среднем примерно на 0,8–0,9%.

Оценка министерства финансов мрачнее опубликованного в мае прогноза Министерства труда и экономического развития, согласно которому занятость вырастет на 18 000 работающих в 2027 году и на 25 000 в 2028 году.

В качестве причины такого медленного развития Минфин называет слабый спрос, вызванный низким экономическим ростом.

Тем не менее Министерство финансов видит и проблески надежды. Ожидается, что число занятых начнет немного увеличиваться в течение 2027 года.

Проблема в том, что правительственные реформы рынка труда могут помочь далеко не всем. Когда экономика идет в рост, работодатели в первую очередь ищут самых квалифицированных и продуктивных сотрудников. Реформы рынка труда нацелены не на ту категорию людей, у которых реально есть возможность трудоустроиться, говорится в документе Министерства финансов.

Безработица в Финляндии по-прежнему остается одной из самых высоких в Европе, весной она составила 10,5 %. По словам главного экономиста Центральной торговой палаты Юкки Аппелквиста, главной причиной высокой безработицы является длительный период слабой экономической конъюнктуры в Финляндии.

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#Финляндия #безработица #реформы #занятость #правительство #рынок труда #экономика
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