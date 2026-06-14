Европу ждет массовая безработица, если она немедленно не проведет дерегуляцию экономики, заявил глава ABB – одного из крупнейших промышленных конгломератов Европы – Мортен Вирод. В беседе с Financial Times он объяснил, что сейчас ЕС столкнулся с энергетическим шоком из-за войны на Ближнем Востоке.

Предприниматель указал, что европейские законодатели не торопятся проводить реформы, хотя рост цен на газ и другие энергоносители уже подрывает конкурентоспособность ЕС относительно США.

«Я надеюсь, что нам не придется увидеть гораздо более серьезный кризис, который приведет к массовой безработице. Это не должно стать необходимым условием, чтобы обрести то самое чувство срочности», – предупредил Вирод.

Он напомнил, что у Европы по-прежнему остаются сильные активы в виде квалифицированных работников, качественного образования и опыта управления в кризисных ситуациях. Однако перебои с поставками газа усиливают конкурентное давление на ЕС. Предприниматель подчеркнул, что ресурс вряд ли пропадет совсем, но его стоимость вырастет в разы, что ударит по экономическому состоянию стран-членов.

«Я не беспокоюсь, что в Европе не будет газа. Он будет. Но по более высокой цене», – сказал глава ABB.

Средний уровень безработицы в Европейском союзе составляет 6,0%, а в еврозоне (страны, использующие евро) — 6,3%.

Страны с самым низким уровнем безработицы

Мальта: около 2,6%

Чехия: около 2,7% – 3,2%

Словения: около 2,9%

Польша: около 3,0% – 3,2

Страны с самым высоким уровнем безработицы

Финляндия: около 10,7%

Испания: около 10,3%

Греция: около 9,5%

Эстония: около 8,0% – 8,2%