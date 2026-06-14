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Россияне забросили книги, рынок обвалился на четверть 0 134

Бизнес
Дата публикации: 14.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бумага превращается в устарелый интерфейс.

Все больше текстов воспринимается в нелитературных форматах.

Совокупный тираж книг и брошюр в России за I квартал 2026 года составил 57,3 млн экземпляров, что на 26,03% ниже показателей за аналогичный период прошлого года. Эксперты книжной отрасли также отметили рекордное падение продаж книг в книжных магазинах в экземплярах в этом году — на 18,8%.

Президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина сообщила, что дисбаланс между каналами продаж ежегодно нарастает. Так, доля продаж маркетплейсов составила 57% от совокупного рынка печатных книг, а доля книжных магазинов сократилась до 34% по итогам 2025 года.

Оборот офлайн-розницы по итогам прошлого года составил 36,9 млрд рублей — это минимальный показатель за последние семь лет. Помимо этого, президент АСКР отметила, что в I квартале этого года было зафиксировано рекордное падение экземплярных продаж книг в книжных магазинах — на 18,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Среди основных причин сложившейся ситуации эксперты книжной отрасли отметили падение покупательской способности, ценовой демпинг маркетплейсов и увеличение налоговой базы. «Мы фиксируем глубокий кризис книжных магазинов в России. И это серьезная инфраструктурная проблема для отрасли в целом», — добавила Зорина.

Главная причина, почему люди отказываются от покупки бумажных книг — их высокая стоимость (розничные цены выросли почти на 20%) и повсеместная доступность цифровых форматов (электронные книги, аудиоверсии, пиратские сайты).

Среди других ключевых причин можно выделить следующие

Конкуренция за внимание. Пользователи предпочитают тратить свободное время на стриминговые сервисы, социальные сети или видеоигры, так как для них требуется меньше ментальных усилий.

Переход на цифровые устройства. Читалки (ридеры) и смартфоны компактнее, не занимают места в квартире и вмещают целые библиотеки.

Нехватка времени. Современный ритм жизни заставляет многих переключаться на короткие тексты (статьи, блоги, посты в Telegram).

Проблема «одноразовых» текстов. Многие произведения не хочется перечитывать, поэтому покупатели считают траты на бумажную версию нецелесообразными.

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#книги #кризис #конкуренция
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